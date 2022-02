Apples Lieferzeiten verbessern sich endlich – eine Übersicht

MacBook Pro 14" und 16"

Sonstige M1-Macs

iPads: Von schnell verfügbar bis vergriffen

iPhones: Gute Verfügbarkeit

Anfang des Monats hatten wir in einem Artikel beleuchtet, wie viel Geduld man für einige Apple-Produkte derzeit nach der Bestellung aufbringen muss. Kurz zuvor hatte Finanzchef Luca Maestri auf der Quartalskonferenz allerdings einen optimistischen Ausblick geboten, die Situation werde sich bald verbessern. In der Tat entwickeln sich die Lieferzeiten momentan in eine positive Richtung. Zwar ist Apple noch weit davon entfernt, alle Produkte direkt zu verschicken, zumindest sinken die im Online Store dokumentierten Prognosen aber deutlich.Anfang des Monats musste man noch mindestens sechs Wochen auf ein neues MacBook Pro 16" warten. Konfigurierte Versionen ließen die Lieferzeiten auf bis zu zweieinhalb Monate ansteigen. Inzwischen sieht es aber etwas anders aus. Bei Bestellung zwei der drei vorgegebenen Ausführungen rechnet Apple mit einem Versand bis Mitte März, Konfigurationen mit mehr RAM oder einer größeren SSD führt lediglich zu wenigen Tagen zusätzlicher Zeit. Schlechte Nachrichten gibt es hingegen, soll es der M1 Max statt M1 Pro sein, in diesem Fall heißt es weiterhin "Ende April". Das MacBook Pro 14" ist innerhalb zweier Wochen erhältlich, allerdings gilt genauso wie beim großen MacBook Pro, dass der M1 Max offensichtlich vergriffen ist.Sowohl das MacBook Air M1 als auch Mac mini M1, MacBook Pro M1 und iMac M1 stehen angeblich vor ihrer Ablösung durch M2-basierte Geräte. Wer dennoch unbedingt noch jetzt zuschlagen und nicht auf das gemunkelte März-Event warten möchte, wird sofort beliefert. Wie immer quittiert Apple die Wahl zusätzlicher Optionen mit längerer Wartezeit – aktuell ist es dann der 8. bis 10. März.Das Basismodell erhalten Kunden bei sofortiger Bestellung frühestens Ende März – mit hoher Wahrscheinlichkeit aber gar nicht in dieser Ausführung, denn angeblich stehen in Kürze Aktualisierungen an. Das iPad Air verschickt Apple hingegen in der ersten Märzwoche, wenngleich es ebenfalls Berichte gab, Apple präsentiere bald eine Neuauflage mit 5G-Anbindung. Beim iPad Pro spricht Apple von der ersten bis zweiten Märzwoche, das iPad mini ist erst wieder ab Mitte des Monats erhältlich. Allerdings verfügen einzelne Apple Stores noch über Geräte vor Ort, die sich direkt mitnehmen lassen.Schon Anfang Februar hatten wir kommentiert, dass ausnahmsweise mal das iPhone Apples derzeit am besten verfügbares Produkt ist. In sämtlichen Varianten ist kaum Geduld erforderlich, das Unternehmen kann die aktuelle Nachfrage gut bedienen. Die Apple Stores sind ebenfalls gut bestückt.