Apples Gesundheitsakte: 78 Prozent mit der Lösung zufrieden

Mit iOS 11 kündigte Apple an, dass die Health-App um eine Art digitale Gesundheitsakte erweitert wird. Krankenhäuser und Kliniken können Laborberichte, Patientendaten wie Impfungen, Allergien und Vorerkrankungen bequem über das iPhone mit dem Patienten austauschen. Im März 2018 erschienen die neuen Health-Funktionen zusammen mit iOS 11.3 – allerdings vorerst auf die USA beschränkt und nach wie vor im Beta-Stadium.Fast ein Jahr später wird die neue Apple-Health-Funktion bereits von über 100 Kliniken in den Vereinigten Staaten unterstützt. Noch ist nicht klar, wann die Neuerung das Beta-Stadium verlässt und wann mit einer internationalen Einführung zu rechnen ist.Ein Krankenhaus in San Diego hat 425 Patienten befragt , die bereits Apple Health im Krankenhaus einsetzen. Von den 132 Kunden, welche die Umfrage beantworteten, gaben 78 Prozent an, zufrieden mit der Apple-Lösung zu sein. 96 Prozent fanden es einfach, ihr Apple-Handy mit den Krankendaten zu verknüpfen. 90 Prozent stimmten der Aussage zu, dass Apple Health dazu geführt hat, mehr über die eigene Gesundheit zu erfahren.