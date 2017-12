Apple zum Welt-AIDS-Tag in Rot, Product-RED-Aktionen gestartet

Apple hat heute zum Welt-AIDS-Tag nicht nur die Logos der Apple Stores weltweit in Rot gekleidet, sondern beteiligt sich mit Aktionen auch an der Bekämpfung der HIV-Pandemie. Bereits seit 11 Jahren bietet Apple einige Produkte in einer RED-Variante (zum Angebot: ) an, bei der ein Teil des Gewinns zur Finanzierung von HIV/AIDS-Programmen genutzt wird. Laut Apple werden so allein in diesem Jahr voraussichtlich 30 Millionen US-Dollar an Spendengeldern über (Red)-Produkte zusammenkommen.Apples RED-Aktion zum heutigen Welt-AIDS-Tag finanziert unter anderem Beratung, Tests und Medikamente, um zu verhindern, dass HIV von einer Mutter auf ihr ungeborenes Kind übertragen wird. Neben Apples Werbung für die eigenen RED-Produkte gibt es hierfür auch eine RED-Aktion im App Store. Bei Apps für RED (nur in iOS 11 sichtbar: ) geht heute der Erlös aus In-App-Käufen bei Candy-Crush-Spielen an das HIV/AIDS-Programm.Zusätzlich wird Apple im Aktionszeitraum mit jedem Verkauf über Apple Pay in einem Apple Retail Store ( ) einen US-Dollar an den Global Fund zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria spenden. Anders als im vergangenen Jahr ist dies in diesem Jahr offenbar nicht bei einer Million US-Dollar gedeckelt, beschränkt sich aber hierzulande nur auf die Schweiz, da Apple Pay in Deutschland und Österreich noch nicht offiziell verfügbar ist.