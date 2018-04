Apple zeigt rotes iPhone 8 von allen Seiten in neuem Werbespot (Umfrage)

Product(Red)

Umfrage: Welche iPhone-8-Farbe gefällt Ihnen am besten?

Dreißig Sekunden extreme Nahaufnahmen der neu veröffentlichten Farbvariante des iPhone 8; das ist der jüngste Apple-Werbespot, der sich komplett dem roten Finish der Product(Red)-Version des Gerätes widmet. Unter den Klängen von »That's It (I'm Crazy)« von Sofi Tukker begutachtet der Spot die herausstehende Dualkamera, den Lautsprecher, die Seitenknöpfe und den Home-Button des iPhone.Mit dem roten iPhone 8 (und 8 Plus) feiert Apple die 11-jährige Partnerschaft mit (Red), einer Organisation, welche durch rote Produktfärbungen Spenden für den Global Fund zusammenträgt. Diese wiederum engagiert sich für den Kampf gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria in afrikanischen Staaten. Bereits im letzten Jahr entschied sich Cupertino dafür, zur Halbzeit des üblichen iPhone-Zyklus im Herbst eine spezielle rote Variante (damals des iPhone 7) zu veröffentlichen. Sie war für etwa drei Monate erhältlich, wahrscheinlich wird sich auch das rote iPhone 8 nur für eine etwa so lange Verkaufsperiode kaufen lassen. Damals war der ästhetische Hauptkritikpunkt derjenige, dass Apple zum roten Finish der Rückseite eine weiße Front verwendete. In diesem Jahr hat sich Apple entschieden, die Farbkombination Rotschwarz zu verwenden.Anlässlich der neuen, vierten Farbvariante des iPhone 8 möchten wir die Gelegenheit nutzen, Sie erneut nach ihrer Lieblingsfarbe fürs iPhone zu fragen. Diesmal geht es allerdings ausschließlich um das iPhone 8 und die vier dafür verfügbaren Versionen: Silber, Gold, Spacegrau und Rot. Erstere beiden sind mit einer weißen Front rund um das Display versehen, die anderen beiden mit einer schwarzen. Seit dem iPhone 8 hat Apple auch die genaue Farbgebung der Variante Gold geändert: Seitdem hat sie einen deutlichen Einschlag ins Rosane, sodass es sich am ehesten um eine Mischung der früheren Farben »Gold« und »Roségold« handelt.Bei unserer letzten, allgemeinen Umfrage zu iPhone-Farben entschieden sich mit Abstand die meisten Leser für die dunklen Finishes Spacegrau (29,4 Prozent), bzw. Mattschwarz (24,8 Prozent). Doch auch Rot und Silber kamen mit knapp über 14 Prozent auf relativ hohe Werte. Gold und Roségold blieben ebenso unter 10 Prozent wie Diamantschwarz, welches Apple zunächst stark bewarb, dann aber bereits nach einem Jahr wieder komplett aus dem Programm nahm.