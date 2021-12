Apple will Abwerbungswelle mit Aktien-Paketen im Wert von bis zu 180.000 Dollar stoppen

Aktien als Köder

Selektionsprozess sei willkürlich

Will sich ein Unternehmen Know-How in einem bestimmten Segment aneignen, ist ein einfacher Weg, Entwickler, Ingenieure und Manager von Konkurrenzunternehmen abzuwerben. Diese bringen meist großes Wissen mit, damit das eigene Projekt vorangetrieben werden kann. Natürlich verfolgt auch Apple diese Strategie und warb viele namhafte Größen aus der Automobilbranche ab, um das eigene "Car Project" weiterzubringen.Doch natürlich werben auch Unternehmen Mitarbeiter von Apple ab – zum Beispiel Facebook bzw. Meta: Der Konzern plant, eine eigene Smart-Watch auf den Markt zu bringen und Mitarbeiter von Apple verfügen natürlich über viel Wissen in diesem Marktsegment. Aber auch Angestellte aus der Augmented-Reality-/Virtual-Reality-Sparte und aus der KI-Entwicklung sind für Meta mehr als interessant. Es kursieren Gerüchte, dass Meta in den letzten Monaten etwa 100 Apple-Angestellte abwarb – aber natürlich wechselten in dieser Zeit auch einige Angestellte von Meta zu Apple.In diesem Jahr will Apple wohl den "Brain Drain" aggressiv stoppen und offeriert wichtigen Mitarbeitern ein Aktienpaket im Wert zwischen 50.000 und 180.000 Dollar. Dies ist deutlich mehr, als Apple sonst an Boni wichtigen Angestellten zahlt. Die Mitarbeiter dürfen die Aktien aber nicht einfach verkaufen, sondern erst im Verlauf der kommenden vier Jahre. Apple bietet diese Option aber nur sehr wichtigen und besonders erfolgreichen Mitarbeitern an – etwa 10 bis 20 Prozent der Entwickler, Manager und Ingenieure aus entsprechenden Abteilungen erhalten ein derartiges Angebot.Bloomberg berichtet, dass einige Mitarbeiter mit der Auswahl, wer ein derartiges Angebot erhielt, nicht einverstanden sind – und betitelten das Auswahlverfahren als willkürlich. Wie genau Apple jemand als "High Performer" identifiziert, ist leider nicht bekannt – aber natürlich sorgen derartige Auswahlverfahren für Unmut unter denen, die kein Aktienpaket erhielten.