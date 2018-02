Apple verwehrt Rückkehr zu älteren Versionen von iOS 11.2

Gut eine Woche nach der Freigabe von iOS 11.2.5 ist Apple offensichtlich mit der Resonanz bezüglich eventueller Fehler zufrieden. Deswegen hat der Konzern heute Nacht die Signierung der Vorversionen iOS 11.2, iOS 11.2.1 und iOS 11.2.2 beendet. Eine einfache Rückkehr zu diesen Versionen ist also nicht mehr möglich.Da es nie ein iOS 11.2.3 oder 11.2.4 gegeben hat, ist iOS 11.2.5 die einzige Version, die sich Endkunden offiziell installieren können. Eingetragene Entwickler oder Personen, die an Apples öffentlichem Betaprogramm teilnehmen, haben aber bereits die Möglichkeit, testweise das kommende größere Update iOS 11.3 auszuprobieren.iOS 11.2.5 beseitigte einen Crash in der Nachrichten-App und stellte als zentrales Element die Verbindungsmöglichkeiten zum HomePod her, welcher in drei Ländern in diesen Tagen vorbestellt werden kann.