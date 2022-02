Apple veröffentlicht macOS 11.6.4 und Sicherheitsupdate 2022-002

macOS Big Sur 11.6.4

Catalina-Sicherheitsupdate 2022-002

Aktualisierung: Support-Dokument

Zwar ist es höchst selten, dass Apple (etwas) älteren Systemversionen noch neue Funktionen spendiert, bezüglich Sicherheitsverbesserung lässt das Unternehmen aber jene Nutzer nicht im Regen stehen. Normalerweise liefert Apple Bugfix-Updates auch für zwei Vorgänger-Systeme aus, aktuell entspricht dies macOS 11 Big Sur sowie macOS 10.15 Catalina. Interessanterweise hatte Apple Ende Januar eine Betaversion von macOS 11.6.4 verteilt, zeitgleich mit der ersten Beta von macOS 12.3 sowie iOS 15.4. Zweieinhalb Wochen später steht das Update nun für alle Anwender zur Verfügung.Leider hält sich Apple in der Beschreibung wie üblich sehr bedeckt, welche konkreten Verbesserungen zu erwarten sind. Stattdessen heißt es in den Release Notes lediglich, das Update werde allen empfohlen und verbessere die Sicherheit von macOS. Das verlinkte Support-Dokument ist noch nicht aktualisiert und nennt nur die Updaterunde von vergangener Woche.Für macOS Catalina hält Apple ebenfalls ein Update bereit, bezeichnet dieses allerdings als "Security Update 2022-002" und vergibt keine neue Versionsnummer. Bezüglich der geschlossenen Sicherheitslücken herrscht ebenfalls noch Unklarheit, denn genauso wie bei macOS 11.6.4 verweist Apple nur auf sehr allgemein gehaltene Sicherheitsverbesserungen.Vor einer Woche hatte Apple bereits Safari-Updates für Catalina und Big Sur veröffentlicht und darin eine WebKit-Sicherheitslücke geschlossen. Selbige angeblich bereits ausgenutzte, jetzt beseitigte Schwachstelle dokumentierte Apple auch für macOS Monterey 12.2.1. Warum bereits im Januar eine Beta von macOS 11.6.4 erschien, bleibt somit weiterhin unklar.Erst recht seltsam wird das Update, wirft man einen Blick auf oben zitiertes Support-Dokument. Dort führt Apple die beiden Aktualisierungen zwar inzwischen auf, gibt dann in der Kurzbeschreibung allerdings an, es gebe keine Einträge ("This update has no published CVE entries.")