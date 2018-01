Apple veröffentlicht macOS 10.13.3 - und Sicherheitsupdate

Sicherheitsupdate

Ab sofort steht das dritte größere Update von macOS High Sierra zur Verfügung. Nach mehrwöchiger Testphase schaltete Apple die Aktualisierung soeben für alle Nutzer frei. Neue Funktionen bringt High Sierra 10.13.3 erwartungsgemäß nicht mit. Stattdessen konzentrierte sich Apple auf Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen. Allen voran sind zwei geschlossene Sicherheitslücken zu nennen. Bis macOS 10.13.2 war es möglich, die Einstellungen des App Stores mit einem beliebigen Kennwort zu entsperren. Egal welches Kennwort, das Schloss öffnete sich immer. 10.13.3 schließt diese Lücke hingegen und überprüft das Passwort nun korrekt. Außerdem beinhaltet 10.13.3 den Bugfix des "macOS 10.13.2 Supplemental Updates" - dieses aktualisierte Safari und ging damit die durch aktuelle Prozessoren verursachte Sicherheitslücke an.In der Updatebeschreibung hält sich Apple wie üblich ziemlich bedeckt und geht nicht auf die konkreten Verbesserungen ein. Stattdessen ist nur die allgemeine Angabe zu finden, das Update verbessere die Stabilität und Sicherheit des Macs - ein Standardtext, der so ziemlich jedes Systemupdate begleitet. Außerdem führt Apple an, dass ein Problem behoben wurde, bei dem Nachrichten in der Nachrichten-App nicht in der korrekten Reihenfolge erschienen. So kam es nämlich häufiger vor, dass eine Chat-Antwort plötzlich viel weiter oben eingereiht war und deswegen mitunter nicht auffiel.Laden und installieren lässt sich das Update wie immer über die Software-Aktualisierung des Mac App Stores. Wer bislang noch mit dem Umstieg auf High Sierra abwartete, die Zeit nun aber für gekommen sieht, kann das Update über die Produktseite von High Sierra im Mac App Store vornehmen. Ein direkter Wechsel auf High Sierra ist auch von wesentlich älteren Systemen möglich, die Mindestvoraussetzung lautet OS X 10.8 Mountain Lion. Auch wenn Systemupdates normalerweise unkritisch sind, ist es zu empfehlen, vorher ein Backup anzufertigen.Für macOS Sierra gibt es auch eine Aktualisierung, nämlich das Sicherheitsupdate 2018-001 10.12.6. Nutzer von OS X El Capitan können ebenfalls ein Update laden - und damit die Sicherheitslücken stopfen, die Bestandteil aktueller Prozessoren sind.