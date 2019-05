Apple veröffentlicht iOS 12.4, tvOS 12.4 und watchOS 5.3 als neue Beta

Die Neuerungen der Systeme

Die momentan angebotenen Betaversionen

iOS 12.4 Beta 3, Build 16G5038d, (28.05.2019)

macOS 10.14.6 Beta 1, Build 18F131a, (15.05.2019)

tvOS 12.4 Beta 2, Build 16M5151a, (28.05.2019)

watchOS 5.3 Beta 2, Build 16M5537c, (28.05.2019)

Apple hat am heutigen Abend eine weitere Betarunde der kommenden Systemupdates eingeläutet. Die ersten Entwicklerversionen des vierten größeren Updates für iOS 12 und der sechsten umfassenderen Aktualisierung von macOS 10.14 Mojave war vor knapp zwei Wochen erschienen, außerhalb des normalen Turnus' reichte Apple dann vor einer Woche schon eine zweite Beta von iOS 12 nach. Dies ist am Anfang einer jeden Betaphase ziemlich ungewöhnlich, weswegen davon auszugehen ist, dass Apple auf einen kritischeren Fehler reagieren musste. Die jetzt erschienen Versionen tragen im Falle von tvOS 12.4 und watchOS 5.3 damit den Zusatz "Beta 2", wohingegen es bei iOS 12.4 schon "Beta 3" ist. macOS wurde hingegen nicht aktualisiert.Die Analyse der ersten Betaversionen hatte gezeigt, dass Apple wohl nur noch eine wichtige funktionelle Änderung umsetzt, nämlich die Unterstützung der hauseigenen Kreditkarte namens "Apple Card". Diese kommt Apples Ankündigung zufolge diesen Sommer in den USA auf den Markt, einen Termin für die internationale Einführung gibt es bislang nicht. Sichtbar an die Oberfläche legte Apple aber noch keine neuen Optionen.Ansonsten scheint es sich weitgehend um Updates zu handeln, mit denen die Systeme einen letzten Schliff erhalten. Höchstwahrscheinlich gibt es mit den Nachfolgern von iOS 12 und macOS 10.14 wieder einige Baureihen, die sich nicht mehr auf die neuen Systeme aktualisieren lassen. iOS 12.4 und macOS 10.14.6 bleiben für diese Geräte dann das letzte OS.Alle derzeit über Apples Entwicklerbereich zur Verfügung gestellten Betaversionen geben wir wie üblich in der folgenden Aufstellung an. Neben der Buildnummer sehen Sie jeweils auch das Datum der Veröffentlichung. Anders als bei der letzten großen Updaterunde, als Apple sogar die ältere Generation des Apple TV aktualisierte, konzentrieren man sich nun wieder auf die vier großen Betriebssysteme.