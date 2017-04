Am vergangenen Samstag fand der weltweite Tag der Erde statt. Aufgrund dieses Anlasses veröffentlichte Apple einige neue Werbespots, die unter anderem zeigen, wie umweltfreundlich der neue Apple Park sein wird (MTN berichtete: ). Auch Apple-Managerin für Umweltschutz Lisa Jackson erklärte, welche Ziele Apple langfristig verfolgt. Nun gab sie ein Interview und erläuterte die Ziele näher.So erklärte Jackson, dass Apples ökologischer Fußabdruck im Jahr 2016 bei 29,5 Millionen Tonnen CO2 lag. In dieser Zahl eingeschlossen seien viele verschiedene Werte und Faktoren. Beispielsweise sollen bereits der Transport und die Arbeit in den Minen enthalten sein. Im vergangenen Jahr konnte Apple drei neue Zulieferer auf 100 % erneuerbare Energie umstellen.Geführt wurde das Interview von John Gruber, der die Gelegenheit hatte, Lisa Jackson Ende der vergangenen Woche zu sprechen. Das vollständige Interview lässt sich auf Daring Fireball anhören.Weiterführende Links: