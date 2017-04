Comic-Videos von Apple: Von atmenden Gebäuden und künstlichem Schweiß

Erklärvideos im Comicstil

Ochsen unter Solarfarmen

Herstellung von menschlichem Schweiß

Seit geraumer Zeit hat sich Apple eine Vorreiterrolle im Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben. Dementsprechend überrascht es nicht, dass der Konzern pünktlich zum morgigen »Tag der Erde« eine Reihe von ökologischen Themen aufs Tableau bringt.Gestern Abend stellte Apple beispielsweise vier etwa einminütige Videos auf den hauseigenen YouTube-Kanal. Sie befassen sich mit je einem umweltpolitischen Thema und beschreiben Apples Ambitionen darin in Form einer kurzweiligen Comicgeschichte. Dabei kommt auch jeweils ein Mitglied des Umweltteams vor, auf welches Apple somit einen seltenen Fokus setzt. Unterlegt sind die Videos mit einer Sprecherstimme und klassischer Musik aus der Oper Carmen Apples Umweltchefin Lisa Jackson setzt sich in »Do solar farms feed yaks?« mit der Frage auseinander, ob Apples ausgedehnte Sonnenkraftanlagen einer Viehnutzung entgegen stehen. Doch die Solarpanele werden mit ausreichendem Abstand und Höhe angebracht, dass darunter noch genug Platz für sonnenbeschienene Ochsen übrig bleibe. John Reynolds von iPhone Product Operations zeichnet sich dafür verantwortlich, bei den chinesischen Zulieferern auf Recycling-Programme der Paletten und Verpackungen gedrungen zu haben. Dan Wisenhunt vom Immobilien-Team beschreibt die umweltfreundliche Kühlung des neuen Apple Park, welches auf der umgebenden Luft basiert.Einen besonderen Blick bietet der Toxikologie-Experte Rob Guzzo, der bei der Verarbeitung der Materialien darauf achten muss, dass sie nicht schädlich für menschliche Haut ist, insbesondere bei Produkten mit dauerhaften Körperkontakt wie der Apple Watch. Auch umgekehrt müssen die Stoffe den ständigen Kontakt mit menschlichem Schweiß aushalten, weswegen in den Apple-Laboren jährlich mehr als 100 Liter davon künstlich hergestellt werden.Anlässlich des Tags der Erde hat Apple bereits grüne T-Shirts für Apple-Store-Mitarbeiter verteilt und einen Apple-Watch-Contest vorbereitet . Außerdem möchte der Konzern für jedes Apple-Produkt, welches in den nächsten sieben Tagen mit Apple Pay erworben wird, einen Dollar an den World Wildlife Fund (WWF) spenden.