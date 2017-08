Apple und Accenture verkünden Partnerschaft: Mehr und bessere Business-Apps

Diese Einsatzbereiche heben Apple und Accenture hervor

Neue auf das Ökosystem zugeschnittene Services helfen Kunden die gesamte Bandbreite an Anforderungen bei der iOS-Integration zu adressieren, die bei der Anpassung an die Back-End-Systeme auftreten. Die Services bauen auf der Systemintegrationskompetenz von Accenture und den einzigartigen Vorteilen von iOS auf, die Apple mit wichtigen Partnern wie SAP und Cisco entwickelt hat.

Internet-of-Things (IoT)-Services beinhalten neue Werkzeuge, Vorlagen und vorprogrammierten Code, die Kunden dabei unterstützen, die Daten aus IoT-Plattformen besser in ihren iOS-Apps zu nutzen und somit mehr Leistungsfähigkeit in die Hände ihrer Mitarbeiter zu legen.

Migrationsservices, die Kunden beim schnellen und einfachen Transfer bestehender Anwendungen und Daten auf moderne iOS-Apps unterstützen

In einer gemeinsamen Presseerklärung haben Apple und das Consulting-Unternehmen Accenture gerade eine Kooperation bekanntgegeben. Es handelt sich um eine Zusammenarbeit rund um Business-Lösungen für iOS. Neben IBM und SAP hat Apple damit einen weiteren namhaften Partner gewonnen, um iOS noch attraktiver für den Einsatz in Unternehmen zu machen - indem die Entwicklung professioneller Branchenlösung unterstützt wird. In der Pressemitteilung heißt es, Accenture werde spezielle iOS-Workshops innerhalb ausgewählter Accenture Digital Studios anbieten, wohingegen Apple diesen Teams Experten zur Seite stellt.Pierre Nanterme, CEO von Accenture, wird in der Erklärung folgendermaßen zitiert: "Basierend auf unserer Erfahrung bei der Entwicklung mobiler Apps glauben wir, dass iOS die überlegene mobile Plattform für Unternehmen ist und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Apple. Durch die Kombination von Accentures umfassender Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten mit Apples führender Rolle bei der Erstellung von Produkten, die Kunden begeistern, sind wir in einer perfekten Position, um unsere Kunden zu unterstützen, die Art und Weise zu verbessern, wie sie arbeiten."