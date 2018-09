Apple sucht Neuro-Wissenschaftler für Technologie-Entwicklung

Aufgaben: Gehirnforschung und Datenanalyse

Grundlagenforschung für neuronale Netze

Apple Watch mit neuronalem Interface

In der letzten Woche veröffentlichte Apple eine neue Stellenausschreibung für einen Neuro-Wissenschaftler. Der "Senior Systems Neuroscientist" soll dem Technologie-Entwicklungsteam helfen, "transformative Neuro-Technologie" zu entwickeln. An welchem Projekt der Aspirant konkret arbeiten soll, lässt die Tätigkeitsbeschreibung offen. Beobachter tippen auf Siri.Einen spezifischen Schwerpunkt nennt Apple in der Suchanzeige nicht, umschreibt jedoch das Job-Profil und listet Fähigkeiten sowie Arbeitsprozesse auf. Demnach soll der promovierte Bewerber aus der Grundlagenforschung stammen und in San José Benutzerstudien und Analysen anfertigen. Apple beschreibt die Stelle als Mittler zwischen Forschung und Produktentwicklung: "Dies ist eine vielschichtige Rolle als Forscher, die von ihnen verlangt, dass sie für eine Vielzahl von Aufgaben in einer hochgradig kollaborativen Umgebung vielseitig einsatzfähig sein müssen. Sie arbeiten eng mit Wissenschaftlern und Ingenieuren zusammen, um schnell Experimente zu entwerfen und durchzuführen, um Einblicke zu gewinnen, die die Technologieentwicklung vorantreiben."Bei der beschriebenen "transformativen Neuro-Technologie" kann es sich um die Entwicklung von neuronalen Netzen handeln. Das passt auch in die Ausbildungsvoraussetzungen, die Apple nennt. Dort steht, der Bewerber soll ein Doktorat in den Bereichen Systeme, Kognitions- oder Computer-Neurowissenschaften (…) besitzen. Apple hat in der Vergangenheit erklärt, ein tiefes neuronales Netzwerk und maschinelles Lernen bildeten die Grundlage für den digitalen Assistenten Siri. Beobachter sehen Siri technologisch hinter den Konkurrenzprodukten der Wettbewerber, daher erwarten sie stärkere Bemühungen in diesem Bereich.Allerdings könnte der Wissenschaftler auch an Mensch-Maschine-Interfaces etwa für zukünftige Apple-Watch-Entwicklungen arbeiten. Biomedizinische Technik steht als mögliche Kernkompetenz ebenfalls in der Stellenbeschreibung. Der Bereich Biomonitoring streift die Neuro-Wissenschaften und wird in der Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen.