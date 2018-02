Apple stellt iTunes Store auf erstem Apple TV und älteren Windows-Versionen ein

Das erste Apple TV stellte Apple auf der Keynote zur MacWorld Expo im Januar 2007 vor - mit mäßigem Erfolg. Jobs bezeichnete den Geschäftszweig des Apple TV hauptsächlich als Hobby von Apple, bei dem man hoffe, dass sich dies in Zukunft zu einem Umsatzbringer verwandele. Bis heute lassen sich auf dem Apple TV der ersten Generation Inhalte aus dem iTunes Store erwerben und wiedergeben. Der iTunes Store ist derzeit auch noch auf PCs mit Windows XP und Windows Vista zugänglich - Systeme, die Microsoft schon seit einiger Zeit nicht mehr pflegt.Nun hat Apple in einem Support-Dokument bekanntgegeben, dass das Apple TV der ersten Generation sowie PCs mit Windows CP und Vista ab dem 25. Mai diesen Jahres nicht mehr unterstützt werden. Apple beruft sich darauf, dass an diesem Datum einige Änderungen an den Sicherheitsmechanismen des iTunes Stores anstehen, die nicht mehr Kompatibel mit diesen Geräten sind. Auf PCs wird iTunes zwar weiter funktionieren - Inhalte des iTunes Stores können Nutzer dann allerdings nicht mehr wiedergeben.PC-Nutzer sollen, falls die Hardware dies erlaubt, auf Windows 7 umsteigen. Für Besitzer des 11 Jahre alten Apple TV der ersten Generation wird nur der Kauf neuer Hardware Abhilfe schaffen. Weiterhin explizit unterstützt wird das Apple TV der 2. Generation.