Apple stellt iPod nano und iPod shuffle ein, iPod touch geringfügig überarbeitet

Zwei Fremdkörper im Sortiment verschwinden

Verbesserungen beim iPod touch

Sollte es noch eines Beweises bedürfen, dass der iPod keine Zukunft mehr hat, dann der heutige Abend: Apple stellte sowohl den iPod nano als auch den iPod shuffle ein. Auf den Webseiten ist das Gerät nicht mehr verfügbar, in den Stores sollen noch restliche Bestände abverkauft werden. Sobald die Lagerbestände erschöpft sind, kann man die iPod-Modelle endgültig nur noch über den Gebrauchtmarkt bzw. refurbished beziehen. Als letztes iPod-Modell überlebte der iPod touch. Allerdings kann man auch beim "iPhone ohne Telefon" davon ausgehen, keine grundlegende Überarbeitung mehr zu sehen. Der iPod touch verfügt über einen A8-Prozessor, wird also sicherlich auch noch mit iOS 12 umgehen können, eine Neuauflage erscheint aber angesichts der niedrigen Verkaufszahlen als sehr unwahrscheinlich. Allerdings verdoppelte Apple heute die Kapazität, siehe unten.iPod nano und iPod shuffle waren ohnehin in gewisser Weise merkwürdige Fremdkörper im Sortiment. Während der iPod touch mit iOS betrieben wird, kommt bei den alten Modellen von iPod nano, iPod shuffle sowie dem vor drei Jahren eingestellten iPod classic das sogenannte "Pixo OS" zum Einsatz. Dies ist auch der Grund, warum Apple Music ausgerechnet auf den iPods nicht funktioniert. Apple sah es nicht als sinnvoll an, noch einmal so viel Energie in die beiden iPod-Modelle zu stecken - zumal Pixo OS nicht einmal von Apple stammt, sondern extern entwickelt und seit Jahren nicht mehr angefasst wurde. Der erste iPod shuffle erschien im Januar 2005, das letzte Update liegt bereits sieben Jahre zurück. Der letzte iPod nano stammt aus dem Jahr 2012 und erhielt seitdem nur noch minimale Modellpflege. Die erste Generation kam im September 2005 auf den Markt und löste den iPod mini ab.(Store: Auch wenn der iPod touch kein neues Innenleben samt Umstellung auf einen aktuelle A-Chip erhält, so frischte Apple das Angebot dennoch auf. Für einen Preis von 229 Euro gibt es jetzt doppelt so viel Kapazität, nämlich 32 GB ( ). Eine Version mit 128 GB für 339 Euro ist ebenfalls erhältlich ( ). Auf den Produktseiten fehlt bereits jeder Hinweis auf die eingestellten Modelle, nur über die Suche tauchen iPod nano und iPod shuffle noch auf.