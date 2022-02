Apple kündigt bessere Bezahlung für Store-Mitarbeiter an: Gehaltssteigerungen bis zu 10 Prozent

Gehaltssteigerungen zwischen 2 und 10 Prozent

Apple möchte ein noch attraktiverer Arbeitgeber werden

Apple hat das Gehalt vieler Mitarbeiter der hauseigenen Ladengeschäfte in den USA erhöht. Angesichts eines sich zuspitzenden Arbeitsmarktes und einer damit einhergehenden geringeren Auswahl an Fachkräften, Inflationssorgen und Beschwerden über die Arbeitsbedingungen nach dem Ausbruch der Covid-Pandemie möchte Apple die eigenen Jobs attraktiver für Mitarbeiter machen, so ein Bericht.Apple gab die Gehaltserhöhungen Bloomberg zufolge vor Kurzem in schriftlichen Mitteilungen und vielen persönlichen Mitarbeitergesprächen bekannt. Apple möchte die Arbeitssituation laut der Meldung sowohl für neue Angestellte attraktiver machen, die noch nicht so lange im Unternehmen sind – als auch für Mitarbeiter, die schon vor dem Covid-Ausbruch da waren und Apple die letzten beiden Jahre treu geblieben sind. Auch angesichts von Unternehmenskritik wie #AppleToo könnten höhere Gehälter positiv auf Stimmung und Image wirken.Von den Gehaltserhöhungen profitieren Angestellte in diversen Bereichen von Apples US-Ladengeschäften. Dazu zählt Verkaufspersonal ebenso wie das Support-Team der Genius Bar. Auch zahlreiche Teilzeitangestellte sollen von Apple berücksichtigt worden sein. Finanziell handelt es sich um Gehaltssteigerungen zwischen 2 und 10 Prozent, so Bloomberg. Das Stundengehalt eines Reparaturexperten etwa stieg demzufolge von 21 auf 24 US-Dollar.Die jüngsten Erhöhungen seien separat von den ohnehin vorgesehenen jährlichen Gehaltssteigerungen zu sehen, die normalerweise im Oktober zum Abschluss des Geschäftsjahres umgesetzt werden. Die Newsseite beruft sich auf namentlich nicht genannte Quellen, die laut eigenen Angaben einen Einblick in Apples Retail-Bereich haben. Das Unternehmen selbst gab keinen Kommentar zu dem Bericht ab.Die Steigerung der Mitarbeitergehälter ist laut Bloomberg einer der Apple-Pläne in letzter Zeit, um sich in den USA als Arbeitgeber möglichst attraktiv zu machen. So sollen Teilzeitbeschäftigte erstmals bezahlten Urlaub erhalten. Hinzu kommen mehr verfügbare Krankheitstage und neue Angebote für Kinderbetreuung und die Pflegeangebote für ältere Menschen.Im letzten Jahr gab Apple bereits Einmalzahlungen in Höhe von 1000 US-Dollar an viele Angestellte weiter. In Zukunft könnte es also noch weitere entsprechende Maßnahmen von Apple geben.