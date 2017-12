Apple kündigt Store-Anpassungen für einige Länder an, darunter für die Schweiz

In einer Mitteilung an Entwickler hat Apple Preis- und Steueranpassungen im App Store und iTunes Store angekündigt, die zum Jahreswechsel auf einige Länder zukommen werden. In Brasilien wird Apple angesichts der verbesserten Finanzstabilität zukünftig bei Käufen nicht mehr in US-Dollar abrechnen, sondern in der Landeswährung Reais (Real).Auf die Schweiz, Armenien, Saudi Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Weißrussland warten hingegen Anpassungen bei der Versteuerung. In der Schweiz werden nämlich ab dem 1. Januar 2018 statt bislang 8 Prozent nur 7,7 Prozent Mehrwertsteuer fällig. In den anderen aufgeführten Ländern hatte Apple hingegen bislang keine Mehrwertsteuer verrechnet. Der Steuersätze liegt für Saudi Arabien und die Vereinigten Arabische Emirate bei 5 Prozent und für Armenien und Weißrussland bei 20 Prozent.Weiterführende Links: