Apple: iCloud-Daten liegen auch auf Google-Servern

Apples riesige iCloud-Infrastruktur

Apple hat in einer Dokumentation bestätigt, was ohnehin bereits als offenes Geheimnis galt. Demnach setzt Apple auf Googles Infrastruktur, um große Datenmengen des iCloud-Netzwerks abzulegen - wohlgemerkt nur Teile davon, denn neben den eigenen Serveranlagen greift Apple auch auf Microsoft Azure und Amazon AWS bzw. S3 zurück. Den offiziellen Angaben zufolge kann es sich bei den Daten um Kontakte, Kalender, Fotos, Videos und Dokumente handeln. Apple betont allerdings, dass Google keinerlei Möglichkeit hat, auf die Daten zuzugreifen und deren Inhalte auszulesen. Jegliche Datei werde in Chunks aufgesplittert und mit AES-128 verschlüsselt.Sollte es jemandem gelingen, in Googles Server einzubrechen, würde der Angreifer nur Datenmatsch vorfinden. Die Metadaten sowie der verwendete Schlüssel befinden sich nämlich an anderer Stelle. Die verschlüsselten Chunks, also besagte Dateibrocken, landen auf einer der verschiedenen Drittanbieter-Speicherplattformen. Anhand der reinen Dateien ist es nicht möglich, auf die Identität des iCloud-Nutzers rückzuschließen. Nutzern kann es daher ziemlich egal sein, ob ein Datenpaket nun in einer der Apple-Serverfarmen landete - oder sich bei Amazon, Google oder Microsoft befindet.Mit 1,3 Milliarden aktiven iOS-Geräten kann man sich vorstellen, welch gigantisches Netzwerk Apple zur Abwicklung konzipieren musste. Zwar errichtete Apple in den letzten Jahren zahlreiche Daten- und Serverfarmen, allerdings reicht die Infrastruktur nicht, um sämtliche iCloud-Dienste in Eigenregie zu betreiben. Berichten zufolge ist es ein langfristiges Ziel, die Abhängigkeit von anderen Anbieter so weit wie möglich zurückzufahren und eigene Software auf eigener Hardware zu betreiben. Google, Facebook, LinkedIn, Twitter und Yahoo gingen diesen Schritt bereits, Apple will dem Vorbild folgen. Ab einer gewissen Größenordnung ist der Betrieb über Amazon AWS zudem so teuer, dass die Inbetriebnahme selbstentwickelter Plattformen günstiger wird.