Apple hat Produktion des Beddit-Schlafmonitors anscheinend eingestellt

Wie aus dem offiziellen Online Store hervorgeht, hat Apple in den USA den Vertrieb des Beddit-Schlafmonitors anscheinend eingestellt. Dort ist das Sensorsystem für die Matratze schlicht ausverkauft. Hierzulande kann man das HealthKit-kompatible System immer noch kaufen , bei einer Lieferzeit von wenigen Werktagen. Es ist allerdings nicht ganz klar, wie die Zukunft des Systems aussieht. Nach der Übernahme von Beddit im Mai setzte Apple den Vertrieb fort und gliederte im Sommer den Beddit-Support in den regulären Apple Support ein.Denkbar ist, dass Apple eine weiterentwickelte Version auf den Markt bringen wird oder aber die Sensortechnologie in andere Produkte integriert. Wie dies jedoch auf dem gleichen Niveau möglich sein soll, ist nicht ganz schlüssig. Herzstück des Systems ist ein Sensorband, welches einfach nur unter das Betttuch gelegt werden muss.Anschließend misst das Band starke und geringste Bewegungen im Bett. Mittels Ballistokardiografie werden schlafbezogene Daten wie Schlafdauer und -effizienz, Puls, Atmung, Temperatur, Bewegung, Schnarchen, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit erfasst und über die zugehörige iOS-App ( ) analysiert sowie an HealthKit übertragen.