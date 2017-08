Im Mai hatte Apple mit Beddit überraschend einen Hersteller von Schlafmonitoren übernommen. Mit den Systemen lässt sich der Schlaf durch Sensoren auf der Bettmatratze überwachen und in Kombination mit HealthKit analysieren. Hierbei überwacht Beddit nicht nur die Bewegungen während der Schlafphase, sondern auch Atmung, Puls, Raumluft und Schnarchen.Das System arbeitet offenbar so gut, dass Apple den Verkauf des Beddit 3 Schlafmonitor zum Preis von 149,95 Euro fortgesetzt hatte. Der Kunden-Support wurde bislang allerdings durch Beddit bewerkstelligt. Dies ist seit kurzem nicht länger der Fall. Sowohl unter den FAQs auf der Beddit-Produktseite als auch im Kontaktbereich werden Kunden an den Apple Support verwiesen.Hierbei ist Beddit ganz regulär als Produkt im Support-System von Apple eingebunden . Entsprechend bietet Apple den Support auch in allen Sprachen an. Was Apple im Detail mit Beddit vorhat, ist nicht bekannt. Sowohl eine Integration der Sensoren in andere Apple-Produkte wie der Apple Watch als auch eine Weiterentwicklung des Schlafmonitors sind denkbare Optionen.