Apple gibt bekannt: WWDC 2018 findet ab dem 4. Juni statt

Apple hat soeben Pressevertreter und Entwickler informiert, dass die diesjährige Worldwide Developers Conference ab dem 4. Juni im McEnery Convention Center in San Jose stattfindet..Die Keynote zur WWDC 2018 findet direkt am ersten Tag, dem 4. Juni, statt. Zwar handelt es sich bei der WWDC eigentlich um eine reine Entwicklermesse, allerdings nutzte Apple in der Vergangenheit auch vielfach die Gelegenheit, um neue Hardware anzukündigen. In diesem Jahr könnte Apple den Nachfolger des MacBook Air sowie neue iPad-Modelle der Öffentlichkeit präsentieren. Im letzten Jahr erneuerte Apple auf der WWDC-Keynote fast die gesamte Mac-Palette: Neue MacBook-Pro-Modelle, neue iMacs sowie eine leichte Überarbeitung des MacBook Air erblickten das Licht der Welt.Hauptsächlich wird sich die Keynote aber um neue Software drehen: Apple wird erstmal macOS 10.14, iOS 12, watchOS 5 und tvOS 12 vorstellen - und wie in der Vergangenheit üblich, Testversionen der neuen Betriebssysteme an Entwickler verteilen.Entwickler, die die Messe besuchen möchten, können sich bis zum 22. März bei Apple registrieren - die Tickets werden im Losverfahren vergeben. Um an der Verlosung teilzunehmen, muss man seit dem 13. März im Apple-Entwicklerprogramm registriert sein und bereit sein, 1.599 Dollar für das Ticket zu bezahlen, sollte der eigene Name in der Lotterie gezogen werden.Auf der Einladungs- und Titelgrafik der WWDC 2018 sind viele dreidimensionale Benutzeroberflächen-Elemente sowie Programmier-Steuerzeichen abgebildet - in den vergangenen Monaten gab es Gerüchte, dass Apple ein neues Programmier-Framework, welches die Entwicklung von Hybrid-Anwendungen ermöglicht, die auf Mac- und iOS-Geräten lauffähig sind, erstmals der Öffentlichkeit präsentieren will. Die Grafik würde zumindest zu diesem interessanten Thema passen. Ebenso könnte sich dahinter ein Hinweis auf Augmented-Reality oder Virtual-Reality verstecken.Wie üblich wird MacTechNews.de von allen Ereignissen auf der WWDC 2018 berichten - am Abend der Keynote am 4. Juni wie gewohnt im MTN Live Ticker.