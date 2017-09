Apple erhöht Grenze für Downloads über Mobilfunk im App Store

AR als Grund?

Lieber nicht bei begrenztem Datenvolumen ausnutzen

Um den Bedarf an Mobilfunkdaten im App Store nicht in exorbitante Höhen schießen zu lassen, hat Apple seit den Anfangstagen der App-Verkaufsplattform ein Datenlimit eingeführt, ab dem Downloads nur noch über WLAN erfolgen dürfen. Zu Beginn lag dieses Limit bei nur 10 MB, wurde recht bald aber auf 100 MB erhöht. Diese Grenze galt dann jahrelang; gestern hat Apple sie noch einmal erhöht. Künftig können Kunden Apps bis zu einer Größe von 150 MB ohne angeschlossenes WLAN herunterladen.Über diese Anhebung informiert Apple auf der eigenen Webseite . Es ist anzunehmen, dass der Konzern damit dem erwartbaren Ansturm von AR-Apps Rechnung tragen möchte. Mit dem gestern Abend veröffentlichten iOS 11 ist auch ARKit endgültig auf der iOS-Plattform angekommen und erlaubt Entwicklern, Funktionen mit erweiterter Realität (Augmented Reality, AR) in ihre Apps einzubauen. Diese brauchen dann in der Regel mehr Speicherplatz als der Durchschnitt im Store. Schon im Vorfeld des iOS-11-Release haben zahlreiche Entwickler ihre AR-Apps vorgestellt, sei es ein virtuelles Maßband, Schrift in der Luft, ein digitales Haustier oder eine Zombieapokalypse im Wohnzimmer ( ).Gleichzeitig bleibt die Grenze aber auch niedrig genug, um all diejenigen Apps weiterhin auszuschließen, deren Speicherbedarf in den letzten Jahren in immer fernere Höhen explodierte (MTN berichtete: ). Insbesondere Dauerbrenner wie Facebook, Uber, Gmail oder Snapchat haben ihren benötigten Speicher in kürzester Zeit vervielfacht und überschreiten auch die neue Download-Grenze leicht. Das Gleiche gilt für die meisten der größeren iOS-Spiele.Nichtsdestotrotz gilt weiterhin der Rat: Wenn Sie in Ihrem Mobilfunkvertrag nur über ein begrenztes Datenvolumen verfügen, wie es hierzulande eigentlich der Standard ist, sollten Sie auch für Apps bis 150 MB lieber aufs WLAN zurückgreifen. Sonst kann ein fröhlicher Einkauf im App Store bald für gedrosselte Internetverbindung für den Rest des Monats sorgen.