Apple bringt drei neue Tutorials für die iPhone-Kamera

In letzter Zeit produziert Apple immer wieder kurze Tutorialvideos, um spezielle Funktionen oder auch Möglichkeiten von bestimmten Diensten oder Produkten vorzustellen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei oft auf der Kamera des iPhones, auf die Apple augenscheinlich besonders stolz ist. Heute Nacht hat der Konzern drei neue Tutorials auf YouTube hochgeladen. Diesmal geht es nicht im Speziellen um Features der Dualkamera von iPhone X und Plus-Modellen, sondern um Tipps, die jeder iPhone-Besitzer mit aktuellem System umsetzen kann.Thematisch beschäftigen sie sich mit effektvollen Fotografien in Schwarzweiß, bzw. von oben. Dafür kommen wahlweise Filter oder das in der Einstellungen-App aktivierbare Kamera-Grid zum Einsatz. Das dritte Video beschäftigt sich mit Slo-Mo-Videos, in denen der Nutzer selbst konfigurieren kann, welche Teile des Clips langsamer abgespielt werden sollen und welche in Normalgeschwindigkeit.