Apple beginnt mit Vorbereitungen für morgiges Event - kein Live-Stream geplant

Morgen um 10 Uhr Ortszeit (17 Uhr in unseren Breiten) wird das "Let's take a field trip"-Event von Apple auf dem Lane Technical College Prep High School in Chicago, Illinois staten. Aus der Gerüchteküche ist zu hören, dass Apple neue iPad-Modelle vorstellt sowie bessere Software-Unterstützung für Schulen und Universitäten auf den Markt bringt (wir berichteten: ). Damit will man den Einsatz von den eigenen Geräten an Bildungseinrichtungen verbessern - hier musste Apple in den letzten Jahren viele Federn lassen und verliert zusehends Marktanteile an günstigere Lösungen wie die Google Chromebooks. Auch ein Ersatz für das betagte MacBook Air war in der Gerüchteküche in den letzten Monaten im Gespräch.Apple hat nun damit begonnen, den Campus für das morgige Event vorzubereiten - im Freien baut Apple kleine Stände als Demo-Bereich für die morgigen Neuvorstellungen auf. Hier können eingeladene Besucher die neuen Modelle direkt nach der Vorstellung ausprobieren.Vom eher klein gehaltenen Event wird es morgen keine Live-Übertragung von Apple geben, wie der Konzern am Wochenende verlauten ließ. MacTechNews.de wird morgen wie gewohnt über alle Neuerungen berichten.