Apple: Warum alle leiden, wenn Netz-Neutralität fällt

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Netzneutralität, dass alle Daten mit gleicher Priorität versendet werden - ganz gleich ob es sich um eine private E-Mail, einen gestreamten Film oder um Telefonie via Internet handelt. Kommt es zu Kapazitätsproblemen, leiden darunter alle Daten gleichmäßig. Was seit den Anfangstagen des Internets zu einem der wesentlichen Leitsätze zählte, wird in Diskussionen regelmäßig angegriffen. Natürlich gibt es Anbieter, die sehr daran interessiert wären, sich Überholspuren im Internet zu buchen. Ihre Inhalte würden dann immer mit maximaler Priorität behandelt. Im Extremfall bedeutet dies: Sind die Netze überlastet, kommen zwar die Überholspur-Inhalte an, sonstige Datenpakete aber möglicherweise gar nicht. Es liegt auf der Hand, wer an Regelungen dieser Art interessiert wäre: Telefongesellschaften, Kabelanbieter oder Streaming-Dienste hätten es damit einfacher, ihre Angebote unterbrechungsfrei zur Verfügung zu stellen.Apple hat sich nun erstmals in die aktuelle Diskussion eingemischt , ob die strikten Regeln gelockert werden sollten. Apples Ansicht lautet, dass die FCC (Federal Communications Commission) weiterhin sicherstellen müsse, individuelle Anbieter nicht zu bevorzugen. Breitbandanbieter dürfen keine Möglichkeit erhalten, bestimmte Inhalte mit hoher und andere Dienste mit niedrigerer Priorität zu behandeln. In der Konsequenz bedeute dies Sicherheit für Anbieter, ihre Kunden auch erreichen zu können, ohne Beeinträchtigungen durch den Breitbandanbieter fürchten zu müssen. Ein neu auf den Markt kommender Anbieter, der beispielsweise in Konkurrenz zu Netflix und Co. gehen will, hätte es sehr schwer, würden die Netflix-Daten immer bevorzugt behandelt.Eine Abschwächung der bisherigen Regeln könnte laut Apple das Internet, so wie wir es heute kennen, fundamental verändern - zum Nachteil aller Beteiligten, also Kunden, Anbietern, Innovatoren und Wettbewerbern. Apple: "Ganz einfach ausgedrückt: Das Internet ist zu wichtig für Nutzer und zu wesentlich für jegliche Innovation, um es ungeschützt und in Unsicherheit zu lassen". Aus diesem Grund fordert Apple die FCC auf, sich entschieden gegen Bestrebungen einzusetzen, etwas an den Grundsätzen zu verändern.