Apple Store offline: Gibt es Aktualisierungen? (Aktualisierung: Wieder online)

Aktualisierung 20:44 Uhr

Auch wenn es technisch sicherlich nicht erforderlich wäre, das gesamte System des Online-Stores bei bevorstehenden Produktaktualisierungen zu deaktivieren, wählt Apple seit vielen Jahren genau diesen Weg. Ein bis zwei Stunden vor Verkaufsstart schließt Apple den Dienst und begrüßt Nutzer stattdessen nur mit der Nachricht, der Store stehe bald wieder zur Verfügung, man bitte um etwas Geduld, führe momentan aber Aktualisierungen durch. Während der Auszeit geht Apple zwar nicht unwesentlicher Umsatz verloren, denn manch einer verliert dadurch das Interesse an einem Spontankauf, die Marketing-Wirkung schätzt Apple aber offensichtlich als wertvoller ein.Dass der Online Store allerdings um diese Uhrzeit abgeschaltet wird, ist durchaus ungewöhnlich. Normalerweise erscheinen neue Produkte zwischen 12 und 15 Uhr, nicht jedoch zur Mittagszeit in Cupertino. Es gibt nur wenige Beispiele dafür, dass Aktualisierungen nach 20 Uhr unserer Zeit erfolgten – außer natürlich zu Events. Aus diesem Grund erscheinen Wartungsarbeiten etwas wahrscheinlicher als die Einführung neuer Produkte. Natürlich würden wir uns freuen, sollte diese Einschätzung nicht zutreffen.Sollte Apple doch keine Wartungsarbeiten durchführen, so gibt es derzeit nur wenige Kandidaten für eine Produktaktualisierung, denn viele Geräte erhielten im Laufe des Jahres bereits Updates. Vor wenigen Tagen waren jedoch die Hardware-Kennnummern noch nicht vorgestellter iPads aufgetaucht. Apple hatte fünf unbekannte Modelle bei jener eurasischen Produktdatenbank registriert, die schon häufiger neue Geräte enttarnte. Eine andere Option wäre die Einführung einer neuen Gehäusefarbe – vor einigen Monaten waren Gerüchte aufgetaucht, Apple stelle möglicherweise eine rote Variante des iPhone XS vor. Große Ankündigungen, die über einfache Modellpflege hinausgehen, kann man aber ziemlich sicher ausschließen.Der Store ist nach ungefähr 30 Minuten Auszeit wieder ans Netz gegangen – wie erwartet ohne sichtbare Änderungen.