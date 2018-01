Apple Store Nummer 500 bereitet Eröffnung vor

Annähernd monatlich eröffnen in den letzten Jahren neue Apple Stores in den Metropolen dieser Welt. Die auf den 27. Januar 2018 terminierte Einweihungsfeier des Stores in Seoul stellt dabei allerdings eine Besonderheit dar: Es ist der 500. Apple Store und gleichzeitig der erste für Südkorea.Zum ersten Mal ließ Apple am 19. Mai 2001 Kunden in eigene Vor-Ort-Geschäfte. Diese befanden sich in Virginia und Kalifornien und sollten potentiellen Käufern die Möglichkeit geben, beim Einkaufsbummel auch mit Macs in Kontakt zu kommen. Steve Jobs betonte stets, das Einrichtungskonzept von Apple-Geschäften sortiere sich nicht nach Produkten, sondern nach Aktivitäten wie beispielsweise Videoschnitt oder Musik. Bis heute hat kein Staat eine so hohe Apple-Store-Dichte wie die Vereinigten Staaten: Mit 271 der bald 500 Stores stehen mehr als die Hälfte davon in den USA.Die Grenzen überschritt das Konzept am 30. November 2003 mit der Eröffnung eines Apple Stores in Tokyo. Weitere Länder folgten, bis am 6. Dezember auch Deutschland dran war und das Geschäft in der Münchner Rosenstraße die Pforten öffnete. Mit Südkorea werden insgesamt 23 Staaten eigene Apple Stores vorweisen können. Zu diesen gehört auch die Schweiz mit vier Geschäften, in Deutschland stehen inzwischen fünfzehn. In naher Zukunft kommt durch den Wiener Store auch Österreich endlich in diese Liste. Einen großen Schritt bedeutet für Apple auch die angestrebte Eröffnung erster Stores im Milliardenmarkt Indien, sowie in Thailand.Inzwischen ist Angela Ahrendts für das Funktionieren der Apple Stores zuständig. Mit Chefdesigner Jonathan Ive setzte sie vor einigen Jahren Redesigns um, die bei großen Flagship-Stores für Innenraum-Bäume und einen hochgeschossigen, luftigen Look sorgen. Außerdem möchte sie durchsetzen, dass der Begriff »Store« aus der Bezeichnung der Geschäfte verschwindet, sodass man nur noch von »Apple Rosenstraße« oder »Apple Schildergasse« spricht.Weiterführende Links: