Apple Pay kommt in weitere Länder - aber nicht nach Deutschland

Auf der gestrigen Quartalskonferenz kündigte Tim Cook eine neuerliche Ausweitung des Bezahldienstes Apple Pay an. Wer auf die baldige Einführung in Deutschland und Österreich hofft, wurde allerdings einmal mehr enttäuscht. Innerhalb der kommenden Monate soll Apple Pay zwar nach Norwegen, Polen und in die Ukraine kommen, von Deutschland oder Österreich ist leider nicht die Rede. Angesichts des langen Zeitraums, den Cook nannte, kann man daher frühestens von einer Markteinführung gegen Ende des Jahres ausgehen.Somit steht Apple Pay im Sommer bzw. Herbst in 24 Ländern zur Verfügung. Zwar kamen schon mehrfach Berichte über eine baldige Einführung in Deutschland auf, diese zerschlugen sich aber jedes Mal. Das Debut gab Apple Pay vor dreieinhalb Jahren in den USA, 2015 folgten Australien, Kanada und Großbritannien. Dass Deutschland so lange auf sich warten lässt, liegt angeblich an zwei Gründen: Skepsis der deutschen Bevölkerung gegenüber neuen Zahlungsformen sowie Uneinigkeit mit den Banken bezüglich der Gebühren für Apple Pay. Letztgenannte Aussage ist allerdings auch bereits drei Jahre alt (siehe ).