Apple Pay: Nächstes Etappenziel Südamerika

Apple plant Verbesserungen für Brasilien

Ausbreitung von Apple Pay

Apples erklärtes Ziel, ein großer Player im weltweiten bargeldlosen Zahlungsverkehr zu werden, schreitet weiter voran. Erste Hinweise gibt es jetzt auch auf einen unmittelbar bevorstehenden Start von Apple Pay in Brasilien. Gleich zwei Berichte erkennen unabhängig voneinander entsprechende Vorzeichen, etwa die frisch etablierte Möglichkeit, Visakarten von Itaú in die Wallet-App einzufügen, inklusive neu zu bestätigender Nutzungsbedingungen.Für die Brasilianer käme ein solcher Schritt gleichzeitig mit der vor Kurzem angekündigten Möglichkeit, endlich auch mit Brasilianischen Real in iTunes vezahlen zu können. Bislang mussten Apple-Kunden in dem größten Land Südamerikas auf internationale Kreditkarten zurückgreifen, um Apps und iTunes-Inhalte in US-Dollar bezahlen zu können. Ein Start der neuen Bezahlmöglichkeit und womöglich auch Apple Pay ist für Anfang 2018 anvisiert.Für Apple wäre diese neue Ausweitung von Apple Pay ein wichtiger Schritt, denn iPhone und Co. sind auf dem Kontinent lange nicht so verbreitet wie in Nordamerika, Europa und Asien. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Brasilien umgerechnet das teuerste Land für Apple-Produkte ist, sondern auch an Unannehmlichkeiten wie der bislang fehlenden Real-Unterstützung. Mit Apple Pay in Brasilien könnte Cupertino besser für die eigenen Produkte werben.Für Apple Pay wäre dies das 26. Land, bzw. Region und der 5. Kontinent. Lediglich Afrika verbliebe weiterhin ohne den Bezahldienst. Im Jahr 2017 verbreitete sich Apple Pay bereits deutlich: Die Liste der Startländer umfasste Irland, die britischen Kanalinseln, Italien mit San Marino und Vatikanstadt, Taiwan, Schweden, Dänemark, Finnland und die Vereinigten Arabischen Emirate. Im deutschsprachigen Raum ist die Schweiz bereits seit Mitte 2016 mit von der Partie. Für Deutschland hingegen sieht es weiter mau aus: Auch eine Petition, welche die Einführung des Dienstes hierzulande fordert, half nicht bei den Verhandlungen zwischen Apple und den deutschen Banken.