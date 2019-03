Apple Music kommt auf Amazons Fire TV - vorerst aber nur in den USA

Sprachsteuerung mit Alexa möglich



Auf Fire TV kann Apple Musik per Spracheingabe gesteuert werden.

Fire TV ist millionenfach im Einsatz

Weitere Regionen sollen folgen

Zuwachs für den Geräte-Zoo, auf denen Apple Music zur Verfügung steht: Cupertinos Musikstreamingdienst kann ab sofort auch auf Amazons millionenfach verbreiteten Fire-TV-Boxen und -Sticks genutzt werden. Allerdings ist das vorerst nur in den USA möglich, weitere Länder sollen aber bald folgen.Bereits seit Dezember vergangenen Jahres ist Apple Music in den Vereinigten Staaten auf Amazons smarten Lautsprechern namens "Echo" verfügbar. Jetzt folgen die Streamingboxen und -sticks, die der Onlinehändler unter dem Namen "Fire TV" anbietet. Auf diesen lässt sich Cupertinos Musikservice ebenfalls mit dem Sprachassistenten "Alexa" steuern. Nutzern von Apple Music, die den Dienst bereits für einen Echo-Lautsprecher in der Alexa App aktiviert haben, steht er automatisch auch auf allen im Haushalt vorhandenen Fire-TV-Geräten zur Verfügung.Apple erweitert damit die Zahl der Endgeräte, auf denen der Service angeboten wird, ganz erheblich: Amazons Streamingboxen und -sticks sind unter anderem wegen ihrer günstigen Preise millionenfach verbreitet. Der Schritt unterstreicht einmal mehr, dass Cupertino verstärkt auf das Geschäft mit den hauseigenen Diensten setzt und diese daher für Geräte von Drittherstellern öffnet. Beispielsweise werden in naher Zukunft neue Fernsehgeräte einiger Hersteller, darunter auch Samsung, iTunes unterstützen.Bislang gibt es Apple Music auf Amazons Geräten ausschließlich in den USA. Einer Ankündigung des Onlinehändlers zufolge soll das Angebot bald in weiteren Regionen verfügbar sein, im Vereinigten Königreich ist mit der Einführung in den nächsten Wochen zu rechnen. Wann Apple Music auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Echo- und Fire-TV-Geräten genutzt werden kann, ist derzeit nicht bekannt. Fire TV 4K bei Amazon kaufen Fire TV Stick bei Amazon kaufen Fire TV Stick 4K bei Amazon kaufen Apple TV bei Amazon kaufen Apple TV 4K bei Amazon kaufen