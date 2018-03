Apple Music für Android: Update verbessert Musikvideos

Apple hat die Android-App für Apple Music heute Nacht auf Version 2.4.0 aktualisiert. Der Konzern verspricht den Nutzern von Konkurrenz-Smartphones ein deutliches stabileres Verhalten beim Nutzen des Musikstreamingdienstes auf den verschiedenen Android-Geräten. Ansonsten lag der Fokus auf Musikvideos: Diese können nun im Vollbildmodus und innerhalb von »Now Playing« angeschaut werden und sie stoppen nicht mehr, wenn man sich andere Bereiche der App anschaut. Schließlich und endlich lassen sich Musikvideos in eine Playlist organisieren und bei der Nutzung anderer Apps weiter anhören.Apple Music ist eine von nur drei Apps, die Apple für die Konkurrenzplattform Android bereitstellt. Der Grund für die sonst übliche Beschränkung auf hauseigene System ist der Versuch, mit dem Dienst eine größere Nutzerschicht anzusprechen, um eines Tages den Platzhirsch Spotify übertrumpfen zu können. Neben Apple Music gibt es noch eine App für Beats Pill+ und die Wechsel-App »Move to iOS«, welche Android-Nutzern den Umstieg erleichtern soll. Apple Music für Android in Version 2.4.0 lässt sich kostenlos im Google Play Store laden und benötigt Android 4.3 oder höher.Weiterführende Links: