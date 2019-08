Apple Music for Artists: Wie sich Künstler über die Popularität ihrer Lieder informieren können

Finale Version von Apple Music for Artists verfügbar

Kostenlose Registrierung für Interpreten

Apple hat letztes Jahr die Plattform „Apple Music for Artists“ gestartet. Künstler können sich mithilfe des Services allerlei Analysedaten, Bestwerte und andere interessante Fakten zu ihren in Apples Streamingservice verfügbaren Werken anschauen. Die entsprechende Anzeige war bislang aber nur als Web-Beta verfügbar. Zudem konnte nur eine kleine Gruppe von Künstlern darauf zugreifen. Doch die Beta-Phase ist jetzt vorbei.Die Veröffentlichung der finalen Variante von „Apple Music for Artists“ zieht mehrere neue Features für das Angebot nach sich. Der Dienst ist nicht mehr auf die dazugehörige Website beschränkt, sondern lässt sich fortan auch per iOS-App nutzen. Zusätzlich speist Apple den Analyse-Service jetzt auch mit Daten des hauseigenen Song-Erkennungsdienst Shazam, was die Auswertung der Markt-Performance eines Liedes auch über Apple Music hinaus ermöglicht.Künstler und ihr Management sehen über den Online-Infodienst unter anderem, wie oft Nutzer ein Lied abspielen und wie viele Zuhörer erreicht werden – auf Wunsch sogar begrenzt auf bestimmte Städte. Auch Zahlen zu Verkäufen sind verfügbar. Der „Insights“-Bereich informiert darüber hinaus über weitere interessante Daten – zum Beispiel wie gut ein Song innerhalb der ersten Veröffentlichungswoche im Vergleich zu einem älteren Song in dessen erster Woche abschnitt. Auch über Meilensteine wie das millionste Abspielen eines Songs erhalten Künstler Auskunft.Der Zweck von Apple Music for Artists besteht darin, den Dienst für Interpreten transparenter zu machen und für die jeweilige Vermarktungsstrategie relevante Daten zur Verfügung zu stellen. Mithilfe der Möglichkeit, die Analyse von Nutzungsdaten auf ausgewählte Städte zu beschränken, können Bands beispielsweise die nächste Konzert-Tour planen. Die Apple Music-Popularität der jeweiligen Gruppe ließe sich dabei als wichtiger Indikator für der Stadtwahl der Tour nutzen. Künstler können den kostenlosen „Apple Music for Artists“-Account über die dazugehörige Website freischalten.