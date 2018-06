Apple Music: Lieder im Browser abspielbar

Apple Music kann aus der iPhone- oder iPad-App, aus iTunes auf einem Mac oder PC sowie über eine Android-App heraus genutzt werden. Ferner bietet Apple für Künstler und Blogs sehr beschränkte Web-Funktionalität an, um Inhalte aus Apple Music auf einer Webseite einzubinden - hier war es allerdings nur möglich, sich eine kurze Vorschau eines Liedes anzuhören.Über das Wochenende führte Apple eine Änderung bei der Web-Anbindung durch: Abonnenten haben die Möglichkeit, sich direkt aus dem Mini-Player im Browser bei Apple Music anzumelden und dann die kompletten Musikstücke zu hören. Nach dem Log-in kann der Abonnent komplette Tracks hören und diese auch zu eigenen Playlists in seinem Apple-Music-Account hinzufügen.Bisher gibt es noch kein komplette Webschnittstelle für Apple Music - Nutzer auf dem PC oder Mac müssen weiterhin das betagte iTunes benutzen. Die Erweiterung des Mini-Players könnte aber ein allererster Hinweis sein, dass Apple plant, Apple Music auch komplett über den Browser zugänglich zu machen.iTunes wurde vor 17 Jahren als schlanker Musik-Player vorgestellt - über die Jahre aber um Filme, TV-Serien, iPod-, iPhone- und iPad-Sync, Podcasts und vielen weiteren Funktionen erweitert. Viele Nutzer sind mit der Geschwindigkeit, der Nutzerführung, der Komplexität und der Stabilität unzufrieden.Sollte Apple für Apple Music eine komplette Webschnittstelle anbieten, könnte der Konzern langfristig iTunes für Mac und PC einstellen, dem Mac-Nutzer schlanke Apps für Filme, TV-Serien und Musik liefern und dem PC-Nutzer über den Browser trotzdem Zugang zu Apple Music gewähren. Viele Probleme von iTunes stammen auch daher, dass iTunes ein Projekt ist, welches gleichzeitig für Mac und Windows entwickelt wird und bei der Programmierung dementsprechend komplexer ausfällt. In iOS hat Apple bereits die Funktionalität von iTunes über diverse Apps hinweg sinnvoll aufgesplittet - auf dem Mac wäre es ebenfalls wünschenswert, wenn Apple die Funktionen über diverse schlankere Apps hinweg verteilt.