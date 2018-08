Apple Music: Kommende Version mit Unterstützung für Android Auto

Apples eigener Musik-Dienst Apple Music ist ein voller Erfolg: Erst kürzlich überholte der 2015 gestartete Dienst den Platzhirsch Spotify in den USA. Apple bietet Apple Music nicht nur auf den eigenen Plattformen an, sondern auch als App für Android und über iTunes für Windows – eine vollwertige Web-Schnittstelle gibt es aber nach wie vor nicht.Android Auto ist genau wie Apples CarPlay dazu gedacht, das Navigationssystem im Auto mit dem Smartphone zu vernetzen. Das Smartphone stellt nach Verbinden via Kabel oder WLAN eine simplifizierte Nutzeroberfläche auf dem Bildschirm des Navigationssystems dar – sogar angepasste Apps von Drittherstellern können daraufhin genutzt werden.Apple hat nun laut der Webseite androidpolice.com damit begonnen, eine neue Beta-Version mit Integration von Android-Auto zu testen. Damit lässt sich Apple Music über das Navigationsdisplay im Auto steuern, wenn ein Android-Smartphone zum Einsatz kommt. Die neue Beta-Version 2.6.0 kann entweder durch Beitritt in die Google-Gruppe "Apple Music" oder durch diesen Direktlink als APK (Android PacKage) heruntergeladen werden.Neben Unterstützung für Android Auto bringt die neue Beta-Version Suche nach Liedtexten, neue Künstler-Seiten wie auch diverse Geschwindigkeitsoptimierungen und Fehlerbereinigungen mit.