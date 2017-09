Apple-Event: Livestream mit höheren Systemanforderungen

Apples traditionelles September-Event steht unmittelbar bevor. Der Konzern wird morgen aller Voraussicht nach außer neuen iPhones auch eine aktualisierte Apple Watch und ein Apple TV mit 4K-Unterstützung präsentieren. Obwohl schon viele Details zum kommenden iPhone-Flaggschiff mit OLED-Display durchgesickert sind , wird die Veranstaltung voraussichtlich dennoch die ein oder andere Überraschung bereithalten. Wer das Event als Livestream verfolgen möchte, muss sich im Vergleich zur WWDC-Übertragung im Juni auf höhere Hardwareanforderungen einstellen.Apple nennt folgende Mindestspezifikationen für den Videostream des morgigen Events:Apple verlangt damit zum Teil nach deutlich aktuellerer Software als vor einigen Monaten. Beim WWDC-Stream lagen die Systemvoraussetzungen noch bei mindestens OS X Mountain Lion (10.8.5) beziehungsweise iOS 7.Die diesjährige September-Veranstaltung fängt morgen um 19 Uhr (MEZ) an. Mac-, iOS- oder PC-Nutzer erreichen den Stream über die Seite Apple Special Event . Apple-TV-Modelle der zweiten und dritten Generation blenden kurz vor Veranstaltungsbeginn einen gesonderten Kabel ein. Für die vierte Apple-TV-Generation gibt es eine eigene Event-App.

