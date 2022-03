Apple Configurator: Update bringt Support für neue iDevices mit

Unterstützung für iPad Air 5 und iPhone SE

Apple-Geräte einrichten und konfigurieren

Configurator auch für iPhone verfügbar

Apple hat die hauseigene Configurator App für macOS aktualisiert. Unternehmen und Bildungseinrichtungen (wie Universitäten) können mit der Anwendung iPhones, iPads sowie Macs für Mitarbeiter beziehungsweise Studenten einrichten. Auch die Konfiguration und Administration der jeweiligen Geräte geht mithilfe der Configurator App vergleichsweise einfach vonstatten.Das Update der Configurator App auf Version 2.15.1 (App Store: ) bietet mehrere Optimierungen. Erstens zählen dazu allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen, um die Anwendung für die aktuelle macOS-Version 12.3 und neue Mac-Modelle wie den Mac Studio zu optimieren; auch die volle Unterstützung von Geräten mit iOS/iPadOS 15.4 wird gewährleistet. Zweitens unterstützt die Apple-App fortan die auf dem letzten Event vorgestellten iDevices des Unternehmens – konkret handelt es sich dabei um das iPad Air 5 und das neue iPhone SE (3. Generation). Unternehmen, Universitäten und Schulen können damit jetzt also die neusten iDevices für Studenten respektive Angestellte konfigurieren.Apples Idee hinter dem Configurator ist die Bereitstellung einer benutzerfreundlichen und skalierbaren Methode, um selbst eine große Anzahl an Macs, iPads und iPhones sozusagen in einem Rutsch für eine Gruppe an Personen zu konfigurieren. Standardisierte Profile für jedes Gerät lassen sich ebenso festlegen.Wenn ein Unternehmen beispielsweise MacBooks für 20 Mitarbeiter anschafft, hilft der Configurator dabei, die Geräte einzurichten und zentral zu verwalten. Dazu zählen beispielsweise Softwareaktualisierungen, die Installation von (Drittanbieter-)Anwendungen, WLAN-Verbindungen und der Zugriff auf gespeicherte Dokumente. Zudem sind viele Details jedes Macs oder iDevice auf einen Blick sichtbar, darunter Seriennummern und eine Liste installierter Apps. Auch Details wie das Ändern von Desktop-Wallpapern auf allen verbundenen Geräten sind möglich.Der Apple Configurator ist übrigens seit einigen Monaten auch für iPhones verfügbar (App Store: ). So lassen sich die genannten Informationen und Konfigurationen – je nach Situation – noch flexibler verwalten. Beispielsweise muss nicht mehr zwingend ein Mac vorhanden sein, um iPhones und iPads via Configurator zu verwalten.