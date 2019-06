Apple Card: US-Betatest mit Store-Mitarbeitern gestartet, Einführung in Europa geplant

Schwächen erkennen und beheben

Test zunächst nur mit virtueller Karte

Einführung auch in Europa geplant

In den Vereinigten Staaten können sich zahlreiche Einzelhändler, Dienstleister und Onlineshops ab sofort mit Apples hauseigener Kreditkarte anfreunden: Das kalifornische Unternehmen hat mehrere tausend Apple-Store-Mitarbeiter mit einer Apple Card ausgestattet, damit der Service vor dem im Sommer anstehenden Start auf Herz und Nieren getestet werden kann.Bisher waren nur wenige Mitarbeiter in die Tests der Apple Card eingebunden. Das berichtet Bloomberg. Mit dem jetzt angelaufenen größeren Betaprogramm wollen Apple und Finanzpartner Goldman Sachs eventuell noch vorhandene Schwächen der Kreditkarte erkennen und beheben, bevor die Apple Card der US-amerikanischen Allgemeinheit angeboten wird. Die Mitarbeiter, welche in den Test eingebunden sind, hat Apple angewiesen, sich nicht gegenüber Dritten zur Apple Card zu äußern. Angesichts der Tatsache, dass sie diese für Einkäufe in beliebigen Läden nutzen sollen, dürfte die Kreditkarte dennoch eine gewisse Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregen.Die in das ausgeweitete Betaprogramm eingebundenen Mitarbeiter der Retailsparte testen zunächst die virtuelle Apple Card in der Wallet-App der noch nicht verfügbaren iOS-Versionen 12.4 und iOS 13. Dabei gelten für sie die in den USA branchenüblichen Konditionen. Aus Screenshots geht offenbar hervor, dass die Kreditkarte bereits voll funktionsfähig ist. In den kommenden Wochen sollen die Tester auch die physische Apple Card erhalten. Dann wird sich zeigen, ob die aus Metall gefertigte und mit einer Lasergravur versehene Karte ebenfalls alltagstauglich ist. Auf dieser finden sich nämlich im Unterschied zu herkömmlichem Plastikgeld weder Kreditkartennummer noch Sicherheitscode, was unter Umständen bei dem einen oder anderen Mitarbeiter eines Ladens zumindest kurzfristig für Irritation sorgen könnte.In den Vereinigten Staaten will Apple die hauseigene Kreditkarte in den kommenden Monaten an den Start bringen. Eine Einführung in Europa ist ebenfalls geplant. Das kalifornische Unternehmen verhandelt laut Bloomberg derzeit offenbar bereits mit einigen Finanzdienstleistern. Wie diese verlaufen und wann man die Apple Card in einem oder mehreren Ländern des Alten Kontinents nutzen kann, ist zurzeit nicht bekannt.