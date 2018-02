App für Diabetiker: Blutzuckerspiegel messen via iPhone und Sensor

Glukose-Messung via Sensor und iPhone

Nur bestimmte iPhone-Modelle kompatibel

Der FreeStyle-Libre-Sensor zur Messung des Blutzuckerspiegels ist jetzt auch im Zusammenspiel mit dem iPhone verwendbar. Die dazugehörige iOS-App FreeStyle LibreLink (Store: ) nutzt NFC, um Messdaten zum Apple-Smartphone zu übertragen. Das Software-Messwerkzeug funktioniert aber nur mit bestimmten iPhone-Modellen.Nutzer verwenden die App, indem sie ihr iPhone an dem am Oberarm angebrachten Libre-Sensor halten. Per NFC-Übertragung gelangen die Daten auf das iDevice. Die App zeigt diverse Statistiken, darunter den aktuellen Glukosewert, einen Trendpfeil und den Verlauf der Glukosedaten.Anwender können zusätzliche Informationen zu Mahlzeiten, ihrem Insulinierbrauch und anderen Aktivitäten eingeben, um entsprechende Auswertungen zu erhalten. Über LibreView und LibreLinkUp gibt es die Möglichkeit, medizinische Fachkräfte oder Betreuungspersonen zu kontaktieren.FreeStyle LibreLink benötigt mindestens iOS 11 und ist kostenlos verfügbar (Store: ). Darüber hinaus gibt es Einschränkungen hinsichtlich des verwendeten iPhones. Nur folgende Modelle sind mit der Anwendung kompatibel: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X.