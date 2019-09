App Store weiter im Aufwind: Umsätze steigen kräftig

Stärkstes Wachstum seit Februar 2018

Unterhaltungsbereich besonders stark

Positives Quartalsergebnis erwartet

Apples Dienstesparte gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Jüngsten Zahlen von Marktbeobachtern zufolge legt beispielweise der Umsatz des App Stores in den vergangenen Monaten kräftig zu. Im August lag er offenbar um 28 Prozent höher als im selben Zeitraum des Vorjahres.Die Zahlen hat das Marktforschungsunternehmen Sensor Tower ermittelt. Den Analysten zufolge handelt es sich dabei um das im Jahresvergleich stärkste Wachstum seit Februar 2018. Im Juli 2019 hatte der Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat bei knapp 19 Prozent gelegen. Der Umsatzanstieg von Juli bis August dieses Jahres war sogar so hoch wie seit Anfang 2015 nicht.Besonders der Unterhaltungsbereich habe maßgeblich zu diesem starken Umsatzanstieg beigetragen, berichtet CNBC. Er wuchs im Jahresverglich um 28 Prozent, im Juli hatte der Anstieg lediglich bei gut 8 Prozent gelegen. Die Entscheidung großer Streamingdienste wie Netflix oder Spotify, keine Abonnements mehr über den App Store anzubieten, wirkt sich also offenbar nicht allzu negativ auf Apples Erfolg aus.Auf der Grundlage der von Sensor Tower ermittelten Zahlen gehen die Analysten von Morgan Stanley davon aus, dass auch das Quartalsergebnis von Apples Dienstesparte äußerst positiv ausfallen wird. Sie rechnen damit, dass der iPhone-Konzern im Jahresvergleich das von ihnen prognostizierte Umsatzwachstum von 18 Prozent übertrifft. Dazu tragen höchstwahrscheinlich auch die weiteren Abteilungen der Servicesparte des Unternehmens bei, neben dem App Store vor allem Apple Music und iCloud. Zudem dürften die demnächst an den Start gehenden Dienste Apple TV+ und Apple Arcade für weiteres Wachstum sorgen.