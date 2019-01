Android Q: Google arbeitet an Gesichtserkennung im Stil von Face ID

Bei Gesichtserkennung weit hinter den iPhones



Dieser Code deutet auf eine neue Gesichtserkennung in Android Q hin.

Screenshot: XDADevelopers

Dieser Code deutet auf eine neue Gesichtserkennung in Android Q hin.Screenshot: XDADevelopers

Zahlreiche Hinweise im Sourcecode

Neues System im Pixel 4?

Mit Face ID verfügt Apple im Bereich der biometrischen Sensoren über ein leistungsfähiges System zur Gesichtserkennung, dem die Mitbewerber bislang wenig bis nichts entgegenzusetzen haben. Mit der kommenden Android-Version bläst Google nun offenbar zur Aufholjagd: In den Quelltexten wurde jetzt Code entdeckt, der stark auf eine Verbesserung und Erweiterung dieser Sicherheitsfunktion hindeutet.Zahlreiche Android-Smartphones beispielsweise von Samsung, HTC oder Sony bieten zwar bereits seit langem die Möglichkeit der Entsperrung mittels Gesichtserkennung. Allerdings bleibt diese Funktion auf den mit Googles System laufenden Geräten hinsichtlich der Sicherheit und der Präzision weit hinter den iPhones zurück . Das liegt im Wesentlichen daran, dass auf den Androiden lediglich auf die Frontkamera zurückgegriffen werden kann, 3D-Sensoren wie Apple sie einsetzt, kommen in aller Regel nicht zum Einsatz und werden vom System daher nicht unterstützt. Einige Hersteller wie Huawei und Xiaomi verfügen zwar über Face-ID-ähnliche Funktionen, mussten dafür aber das Betriebssystem in Eigenregie stark anpassen.Mit dem kommenden Android Q, das voraussichtlich im Herbst erscheinen wird, dürfte sich diese Situation grundlegend ändern. Die Entwickler von XDADevelopers haben in den Quelltexten der neuen Version Dutzende von Textvariablen, Methoden, Klassen und Eingabefeldern entdeckt, die auf die Entwicklung einer Face ID sehr ähnlichen biometrischen Schnittstelle hindeuten. Aus den Texten in den Variablen lässt sich schließen, dass die neue Gesichtserkennung nicht nur zur Entsperrung eines Geräts eingesetzt werden kann, sondern auch zur Autorisierung von Zahlungen und zum Einloggen in Apps.Da Google in aller Regel zeitgleich mit dem Erscheinen einer Hauptversion von Android ein eigenes Smartphone präsentiert, könnte die neue Gesichtserkennung erstmals im ebenfalls für den Herbst erwarteten Pixel 4 zum Einsatz kommen. Ob andere Marken auch auf den Zug aufspringen, bleibt allerdings abzuwarten, da Google es den Herstellern von Geräten überlässt, welche Funktionen des Systems sie für ihre Smartphones übernehmen. Bislang scheuen sie den Einsatz einer leistungsfähigen Gesichtserkennung, die sich nicht austricksen lässt, denn die entsprechenden Systeme sind kostspielig und verteuern die Geräte erheblich.