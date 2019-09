"Ambilight" für Apple TV und Co.: Signify präsentiert die Hue Play HDMI Sync Box

Vier Eingänge für diverse Geräte



Die Hue Play HDMI Sync Box

Entertainment-Bereiche werden synchronisiert

Konfiguration in der Hue-App

Helligkeit und Farbe von Hue-Lampen mit dem Fernseh- oder Monitorbild synchronisieren, das ging bislang nur, wenn man die Videoinhalte auf einem Computer abspielte. Mit der Hue Play HDMI Sync Box erweitert der Hersteller Signify jetzt die Möglichkeiten: Diese erlaubt die Steuerung von Lampen und Leuchten mit Apple TV und zahlreichen anderen Geräten.An die vier HDMI-Eingänge der Sync Box lassen sich bis zur vier Zuspieler anschließen, neben einem Apple TV oder anderen Streamingboxen etwa auch Spielekonsolen und Satellitenreceiver. Die Box selbst wird ebenfalls per HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Das zirka 10 Zentimeter breite, 18 Zentimeter lange und gut 2 Zentimeter hohe Kästchen erkennt automatisch, an welchem Eingang ein Signal anliegt und reicht dieses ans TV-Gerät weiter, arbeitet also zunächst einmal wie ein gewöhnlicher HDMI-Verteiler.Ihre weiteren Möglichkeiten entfaltet die Sync Box, wenn man sie mit einer vorhandenen Hue Bridge koppelt und in der zugehörigen App mindestens einen Entertainment-Bereich konfiguriert. Ab dann synchronisiert sie Helligkeit und Farbe der darin enthaltenen RGB-Lampen oder -Leuchten mit dem Videosignal, welches an den Fernseher weitergereicht wird. Dem Hersteller zufolge funktioniert das mit bis zu zehn Lichtspendern pro Entertainment-Bereich.Die Lichteinstellungen wie Helligkeit und Tempo der Effekte lassen sich in der Hue-App auf iPhone oder iPad konfigurieren. Zudem ist eine Steuerung der Box mit der Fernbedienung des angeschlossenen Fernsehers möglich. Dessen TV-Empfangsteil allerdings lässt sich aus technischen Gründen naturgemäß nicht mit den Lampen synchronisieren, für Ambilight-Effekte zum Live-TV benötigt man also zwingend einen entsprechenden externen Receiver. Die Hue Play HDMI Sync Box kommt am 15. Oktober auf den Markt, kosten soll sie knapp 250 Euro. Phlips Hue bei Amazon