Amazon stellt Echo Look vor: Kamera überwacht den Style, nicht die Wohnung

Kamera lässt sich zeitweise ausschalten

Deutschlandstart noch unbekannt

Die Echo-Geräte von Amazon erfreuen sich bei Anwendern größter Beliebtheit und wurden für den Internet-Versandhändler nicht nur in Deutschland zum Verkaufsschlager. Nun erweitert Amazon das Produkt-Portfolio und stellt die "Echo Look"-Kamera vor. Mit ihr können Anwender ihr Outfit bewerten lassen, Amazon hat hierfür eigens eine künstliche Intelligenz entwickelt.Aber zuerst einmal zur Funktion: Der Anwender zieht ein Outfit an und kann der Kamera dann über Sprachkommandos mitteilen, dass ein Bild gemacht werden soll. Dies wiederholt der Nutzer dann noch mit einem alternativen Outfit und Amazons intelligenter Algorithmus entscheidet dann per Prozentangabe, welche Kleidungsstücke besser zueinander und vor allem zu einem selbst passen. Die künstliche Intelligenz wurde extra für diesen Anwendungszweck programmiert und bei Amazon arbeitet eine eigene Abteilung an der stetigen Verbesserung der Software.Auf den gezeigten Demos sind sowohl Frauen als auch Männer zu sehen, sodass die Erkennung wohl bei beiden Geschlechtern funktioniert. Die Kamera ist so konzipiert, dass komplette Ganzkörper-Aufnahmen ohne Verzerrung gemacht werden können. Zudem besitzt die Kamera einen künstlichen Tiefenschärfe-Effekt, sodass die Bilder ziemlich professionell wirken sollen. Für optimale Beleuchtung, auch in dunkleren Umgebungen, sollen vier helle LEDs sorgen.Zudem sind in der Echo Look zahlreiche Mikrofone verbaut und die Kamera verfügt über die bereits bekannten und in unserem Testbericht zum Amazon Echo bereits ausführlich gezeigten Features. Dass keine ungewollten Aufnahmen entstehen, lässt sich über einen Knopf sicherstellen, der sowohl Mikrofone als auch die Kamera vom Strom trennt. Ob diese Funktion wirklich sicher und gegen Hacker-Angriffe geschützt ist, lässt sich noch nicht beurteilen. Da dies aber bei den anderem Echo-Produkten tadellos funktioniert, lässt sich bei der Kamera ebenfalls davon ausgehen.Aktuell ist die Amazon Echo Look nur in den USA und über ein Einladungssystem verfügbar. In den Vereinigten Staaten kostet die Kamera 199,99 US-Dollar und ist somit 20 US-Dollar teurer als der Standard-Echo. Wann die Mode-Kamera auf den deutschen Markt kommt, ist bisher nicht kommuniziert worden und hängt wohl vom Erfolg auf dem US-Markt ab.Weiterführende Links: