Amazon: CEO Jeff Bezos tritt zurück – AWS-Chef übernimmt

Bezos wechselt in Verwaltungsrat

„Amazon Web Services“-Chef steigt zum CEO auf

Amazon meldet Rekordquartal

Amazon-Gründer Jeff Bezos hat seinen Rückzug vom CEO-Posten des Versandriesen angekündigt. Der 57-jährige wird das 1994 gestartete Unternehmen jedoch nicht verlassen, sondern von anderer Position aus weiterhin tätig sein – und Einfluss nehmen. Sein Nachfolger als CEO wird Andy Jassy, der bisher Amazons florierende Cloud-Sparte AWS (Amazon Web Services) leitete.Jeff Bezos nannte das hervorragende abgelaufene Quartalsergebnis einen perfekten Zeitpunkt, um die Änderungen an der Spitze des Unternehmens einzuleiten: „Wer unsere Wirtschaftszahlen betrachtet, sieht das Ergebnis unserer jahrelangen Innovationen“, so Bezos in einem offenen Brief an die Mitarbeiter. Aktuell sei Amazon in der innovativsten Phase seit der Gründung. Stetige Erneuerungen und Innovationen sind Bezos zufolge der Schlüssel für Amazons Erfolg. Amazon habe sich beispielsweise als Pionier hervorgetan bei Kundenbewertungen, 1-Klick-Einkäufen, personalisierter Produktempfehlungen, schnellem Versand, Integration von Drittanbieter-Händlern, E-Books, Alexa-Sprachassistenz, Cloud Computing und vielem mehr.Bezos bleibt Amazon zwar als geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrates erhalten, wird sich aber aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Einfluss auf die Strategie und Schwerpunkte des Unternehmens nimmt er auch in seiner neuen Rolle. Zugleich widmet er sich verstärkt anderen Dingen. Dazu zählen sein privates Raumfahrtunternehmen Blue Origin, die ihm gehörende US-Tageszeitung „Washington Post“ und philanthropische Projekte wie den Bezos Earth Fund.Bezos sprach seinem Nachfolger Andy Jassy das volle Vertrauen aus: „Andy ist schon fast so lange bei Amazon wie ich. Er wird eine herausragende Führungspersönlichkeit.“ Jassy studierte Wirtschaftswissenschaften an der Harvard University. 1997 wurde er Mitarbeiter bei Amazon. Seinerzeit war Amazon noch in erster Linie als Online-Buchhändler tätig und erwirtschaftete rund 15 Millionen US-Dollar – pro Jahr. Jassy forcierte die Ausweitung des Unternehmens auf andere Felder, darunter der Verkauf von Tonträgern. Zu Beginn der 2000er Jahre stieg Jassy zum technischen Assistenten von Bezos auf, wodurch Jassy zunehmend Einfluss gewann. Der Aufbau des extrem lukrativen Cloud-Geschäfts Amazon Web Services gilt als sein Hauptverdienst. Amazon ist heute der weltweit größte Anbieter für Cloud-Dienste.Das Unternehmen gab die Änderungen in der Führungsriege im Rahmen der jüngsten Quartalszahlen bekannt . Die Rede ist von einer „CEO Transition“, die im dritten Quartal 2021 stattfindet. Der Wechsel auf dem CEO-Posten geht demzufolge zwischen Juli und September über die Bühne.Die überraschende Nachricht folgte auf die Bekanntgabe der Rekordzahlen für das abgelaufene Quartal. Zwischen Oktober und Dezember 2020 erwirtschaftete Amazon einen Umsatz von 125,56 Milliarden US-Dollar (+ 44 Prozent). Zuvor konnte das Unternehmen noch bei keinem Quartal die 100-Milliarden-Marke knacken. Der Nettogewinn von 7,2 Milliarden US-Dollar bedeutet zudem eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Die Corona-Pandemie und deren Folgen für die Gesellschaft gelten als wichtige Faktoren für Amazons Rekordquartal, da der Online-Handel und das Cloud-Geschäft abermals zulegten.