Allein in der Menschenmasse: Clip bewirbt Dualkamera des iPhone 7 Plus

Deutsche Videos

Die Werbekampagne für das iPhone 7 geht weiter; dabei legt Apple einmal mehr den Schwerpunkt allein auf das größere Modell, das iPhone 7 Plus. Denn nur dieses besitzt die Dualkamera mit zwei Kameramodulen, welche rudimentären optischen Zoom und den besonderen Porträt-Modus erlaubt.Der Clip ist speziell auf den städtischen Kundenstamm Asiens ausgelegt, denn er spielt in Shanghai. Wie die meisten chinesischen Großstädte sind die Sehenswürdigkeiten der Stadt vollgestopft mit Menschen. Doch ein einzelnes junges Paar erreicht es, völlig allein und ungestört durch den gesamten Tag zu gehen, weil sie sich gegenseitig dauernd mit dem Porträt-Modus fotografieren. Dazu erklingen die leisen Töne von » Sing to Me « von Walter Martin.Natürlich soll die Aussage des Clips nicht etwa sein, dass man als iPhone-Besitzer doch sehr allein oder außergewöhnlich ignorant ist, sondern dass man sich - wie es der Slogan erzählt - auf das konzentrieren kann, was man liebt (»focus on what you love«). Der Porträt-Modus ermöglicht es nämlich, stilgebende Tiefenunschärfe in Bilder einzubauen. So ist nur das zu fotografierende Motiv gestochen scharf, der Hintergrund verschwimmt zum Ambiente.Es ist noch unklar, ob mit der kommenden iPhone-Generation auch die kleinere Variante endlich über die Dualkamera verfügen wird. Die Dualkamera hatte bei den aktuellen Geräten für einen enormen Beliebtheitsgewinn des 5,5 Zoll großen Plus-Modells gegenüber dem kleinen Bruder gesorgt.Unterdessen erfreut sich auch der deutsche YouTube-Kanal von Apple einiger Neuzugänge. Da die lokalisierten Video-Plattformen deutlich seltener gepflegt werden, kommen hier die deutschen Versionen der US-Spots erst mit enormer Verspätung an. Seit dem Wochenende ist etwa der Stickerschlacht -Werbeclip fürs iPhone 7 und iOS 10 verfügbar, der Mitte März in den USA ausgestrahlt wurde. Außerdem sind die vier ökologischen Informationsvideos von Apple zu den Themen Solarpark, Abfall, atmende Gebäude und künstlicher Schweiß nun auch in deutscher Sprache verfügbar.