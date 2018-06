AirPods Generation 2 voraus? Lagerbestände stark gesunken

Gerüchte zu den Neuerungen

Schon Anfang des Jahres besagten Berichte, dass Apple an der Markteinführung einer neuen AirPods-Generation arbeitet. Dies ist nur konsequent, denn Apple gelang mit den 2016 vorgestellten AirPods ein Kassenschlager und Nutzer zeigten sich von Anfang an begeistert. Jetzt gibt es konkrete Hinweise, wonach möglicherweise schon im Juni Generation 2 erscheinen könnte. Die Lagerbestände der kabellosen Ohrhörer sind nämlich deutlich gesunken, in Kanada sogar beinahe ausverkauft. Da Apple üblicherweise vor neuen Produkten die Kanäle leerlaufen lässt, kündigte die Liefersituation schon sehr häufig bevorstehende Umstellungen an.In den meisten US-Stores sind die AirPods ( ) noch verfügbar, online nennt Apple eine Verfügbarkeit von fünf Werktagen. In ersten Ländern korrigierte Apple die Prognose aber auf einen späteren Zeitpunkt und spricht stattdessen vom 18. Juni. Demnach würde die Belieferung in genau zwei Wochen wieder anlaufen – ein durchaus üblicher Zeitraum bei neuer Apple-Hardware. Jener Tag würde auch genau mit dem Verkaufsstart des HomePods in weiteren Ländern übereinstimmen. Sollte Apple heute hingegen keine neuen AirPods präsentieren, dann kann man sehr sicher von einer Vorstellung im Herbst ausgehen. Kaum ein Marktbeobachter zweifelt inzwischen daran, dass die AirPods 2 in diesem Jahr erscheinen.Der Ende Februar erschienene Bloomberg-Bericht zur zweiten AirPods-Generation nannte unter anderem Unterstützung für Stimm-Aktivierung via "Hey Siri!"-Sprachbefehl. Zwar beherrschen die aktuellen AirPods auch Siri, allerdings müssen die Ohrhörer dazu vorher zweimal angetippt werden. Zur Kommunikation verbaue Apple eine verbesserte Version der W-Chips, höchstwahrscheinlich das Bauteil aus der Apple Watch 3. Offizielle Klassifizierung als "wassergeschützt" soll sich ebenfalls in der Beschreibung finden lassen. Tauchen kann man mit den AirPods selbstverständlich auch dann nicht, denn kaum jemand wird unter Wasser Musik hören wollen. Selbst den aktuellen, nicht einmal als wasserabweisend deklarierten AirPods, macht ein Spaziergang im Regen etwas aus – in der Praxis dürfte die neue Klassifizierung daher nichts ändern.