AR-Arena beim FC Bayern: App des Fußballrekordmeisters erlaubt virtuelle Selfies mit Stars

Große Sportvereine versorgen ihre Fans nicht nur auf den Sportplätzen, sondern auch immer mehr im digitalen Umfeld mit Unterhaltung und Neuigkeiten. Die offizielle App des FC Bayern München ist jetzt dem Apple-Trend der Erweiterten Realität (AR) gefolgt und hat als Hauptfeature der neuen Version 4.2.6 die »AR-Arena« in einer Betaversion eingebaut.Diese erlaubt es, die beiden Stars Manuel Neuer und Arjen Robben im Fan-Wohnzimmer erscheinen zu lassen, beispielsweise um sich mit ihnen fotografieren zu können. Dass bislang ausschließlich diese beiden Stars zur Verfügung stehen, hängt damit zusammen, dass die Funktion eigentlich als Trikot-Konfigurator gedacht ist und deswegen einmal die normalen Spielerklamotten und einmal das Outfit des Torwarts zum Zuge kommt.Die digitale Modenschau lässt sich in der App in Form des neuen Menüpunktes AR-Arena erreichen. Hier tippt man dann auf den Reiter »Augmented Reality«, woraufhin die App zur Kamera-Ansicht wechselt. Einige Bewegungen sind notwendig, um den Boden der Umgebung identifizieren zu können, danach sind Neuer oder Robben frei darauf platzierbar. Per Tab lässt sich zwischen den beiden Stars wechseln, die Ansicht von vorne oder hinten ansehen und das Trikot zwischen Heim- und Auswärtsmannschaft vertauschen. Selbstverständlich fehlt an dieser Stelle nicht der Link zum Einkaufswagen, um sich das entsprechende Trikot nach Hause bestellen zu können.Die AR-Arena ist natürlich nur auf Geräten mit iOS 11 verfügbar, wobei iPhone 5s und iPhone 6 explizit ausgeschlossen sind. Die App ist kostenlos und benötigt 104 MB freien Speicher. Als weitere Kernelemente der Anwendung stellen sich wie üblich Vereinsnews, Spielplan des FC Bayern, Statistiken und Push-Mitteilungen dar.Apple animiert Entwickler über die neue API ARKit, Inhalte mit Erweiterter Realität zu generieren. Bekannte AR-Apps umfassen etwa den Ikea-Katalog , Astronomie-Anwendungen wie SkySafari AR und eine Reihe von Spielen.Weiterführende Links: