A13-Chip, 128 GB Speicher, trotzdem günstig: Neuauflage des iPhone 8 geplant?

Erst A13 in den Herbst-Modellen, dann auch im 8-Nachfolger

Gute Ausstattung, trotzdem recht günstig

Während Apple Marktführer ist, geht es um das obere Ende der Preispyramide, so hat man gerade im mittleren Preissegment wenig beizutragen. Gerade die aus China stammenden Konkurrenten, welche hohe Stückzahlen genau in den Preisklassen von 600 bis 700 Euro absetzen, gelten als Platzhirsche. Bei Apple beginnen die Preise derzeit bei 449 Dollar bzw. 519 Euro – dafür erhält man das 2016 erschienene iPhone 7 mit 4,7"-Display. Für das iPhone 8 bittet Apple mit 599 Dollar bzw. 679 Euro zur Kasse. Einem Bericht zufolge will sich Apple aber etwas von der Politik verabschieden, dass günstigere Preise immer auch mit älterer Hardware einhergehen. Für das Frühjahr 2020 plane man daher die Neuauflage des iPhone 8 – aber mit der neuesten Chip-Generation.Zunächst soll es den A13 ab Herbst in den Nachfolgemodellen von iPhone XR und iPhone XS geben. Im Frühjahr 2020 wolle Apple dann aber ein weiteres A13-basiertes iPhone auf den Markt bringen. Dieses sehe wie das iPhone 8 aus, kann also als Neuauflage angesehen werden. Trotz aktueller Hardware peile Apple aber einen Preis von gerade einmal 649 Dollar an, was für die Apple-Welt tatsächlich bemerkenswert günstig wäre. Wer zum aktuellen Zeitpunkt auf den neuen A12-Chip setzen möchte, landet bei mindestens 849 Euro für ein iPhone XR.Dem Bericht zufolge geht Apple von einem Absatz von rund 20 Millionen Stück nach Veröffentlichung aus – im mittleren Preissegment könnte man damit deutlich stärker an Präsenz gewinnen. An weiteren Informationen nennt die aus China stammende Economic Daily News noch mindestens 128 GB Speicher, was für den genannten Preis ebenfalls nicht wenig ist. Für Kunden besteht der Kompromiss darin, weder ein rahmenloses Design noch Face ID zu erhalten – angesichts des enormen Preisunterschieds im Vergleich zu den aktuellen Baureihen wäre dies aber wohl akzeptabel. Spannend bleibt die Frage, ob zusätzlich auch noch ein iPhone SE erscheint, denn erst gestern hatten wir darüber berichtet , Apple plane angeblich im Herbst ein ebenfalls 4,7" großes Gerät.