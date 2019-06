5 Jahre Flat Design beim Mac: Als nicht nur Hardware flach wurde

Ein Jahr nach iOS 7 gab es auch eine neue Mac-Oberfläche

Diesmal waren die Nutzer überwiegend zufrieden



Bei Apples Hardware lautete die Devise seit jeher, die Gehäuse seien so flach wie möglich zu entwerfen. Anders sah es allerdings bei der Software-Oberfläche aus, die sowohl unter iOS als auch (Mac) OS X lange Jahre durch viel Plastizität, Schatten und dadurch entstehende räumliche Anmutung hervorstach. Dies änderte sich auf Apples Mobilplattform im Jahr 2017, denn iOS 7 markierte den Umstieg von "Skeuomorphismus" (Nachahmung von Materialien und Gegenständen) hin zum schlichten Flat Design. Verantwortlich für die Gestaltung war Apples langjährige Design-Ikone Jony Ive, der sich fortan nicht mehr nur um Hardware, sondern eben auch um das Gesicht von System und Apps zu kümmern hatte.Erwartungsgemäß ließ die Umstellung der Mac-UI ebenfalls nicht lange warten und folgte ein Major Release später. Vor fünf Jahren, auf der WWDC 2014, präsentierte Apple erstmals das neue Antlitz. Die Designer folgten zwar sehr ähnlichen Vorgaben und schufen ein flacheres Design samt durchscheinenden Elementen, schritten ansonsten aber wesentlich vorsichtiger zum Werke. Beispielsweise schaffte Apple unter macOS (damals noch OS X) Buttons nicht ab – anders als bei iOS, wo es seit Version 7 statt deutlich sichtbaren Buttons nur noch Schriftzüge gab. Die Programm-Icons gestaltete Apple allesamt um, wenngleich fast immer die Symbolik des Vorgängers komplett übernommen wurde.Vergleicht man die Reaktionen der Nutzer auf iOS 7 und OS X 10.10 Yosemite, so zeigte sich ein klares Bild: Die optische Umstellung des Mac-Systems fand sehr viel mehr Zustimmung. Wurde iOS 7 oft aufgrund schwer lesbarer Schriften sowie unklarer Navigation durch den erwähnten Wegfall von Buttons kritisiert, empfand der überwiegende Teil der Nutzer die Yosemite-Oberfläche als gelungen.Wenn Sie sich noch einmal das Vorher/Nachher in Erinnerung rufen wollen, empfehlen wir unseren im Oktober 2014 erschienenen, bebilderten Artikel. Dieser beschreibt nicht nur die neue Oberfläche, sondern zeigt anhand zahlreicher Grafiken auch, was sich konkret veränderte: