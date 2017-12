46 Top-Apps im Weihnachts-Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Mac App Store

Weihnachtszeit ist Rabattzeit - diesem Motto haben sich gleich eine ganze Reihe von Entwicklerschmieden verschrieben. Das gilt sowohl für Produktivsoftware wie Affinity Photo, für Wissensdatenbanken wie den Fotoguide, als auch für eine Menge Spiele von The Room über Day of The Tentacle bis hin zu Street Fighter. Hier der umfangreiche Überblick:statt 54,99 €Werkzeug zum Erstellen von Vektorgrafiken. Das Programm ist durch die Nutzung spezieller Apple-Technologien für den Mac optimiert und verspricht flüssiges Arbeiten bei 60 fps. (OS X 10.7+)statt 54,99 €Die wohl berühmteste Alternative für Adobe Photoshop ist speziell für den Mac entwickelt worden und bietet professionelle Bild- und Fotobearbeitung mit zahlreichen Effekten und Filtern, unendlich vielen Ebenen, 32-Bit-RAW und HDR. (OS X 10.7+)statt 19,99 €Die Motorsportsimulation beinhaltet alle Teams, Fahrer und Rennstrecken der Formel 1 im Jahr 2012 und überzeugt mit realistischen Grafiken und einem Split-Screen für den Zweispielermodus. (OS X 10.7.5+)statt 54,99 €Preisgekrönte Kalender-App mit intuitiver Parser-Engine, einem großen und einem Mini-Fenster je Bedarf, Erinnerungen und Zeitzonen. (OS X 10.11+)statt 10,99 €Seien Sie ein guter Angestellter und lösen Sie die Programmieraufgaben Ihres Chefs. Damit können Sie Ihren Job behalten und steigen Level für Level auf. (iOS 8.0+)statt 5,49 €Verfolgen Sie Ihre Paketsendungen, um nicht das Türklingeln des Zustellers zu verpassen. Die App bietet Features wie einen Paket-Countdown und arbeitet mit den großen Dienstleistern von DHL über DPD und UPS bis Hermes zusammen. (OS X 10.11+)statt 10,99 €Mischung aus Point-and-Click-Adventure und Puzzlespiel. Als kleiner Roboter Josef landet man auf dem Schrottplatz. Eine Suche nach Antworten steht einem auf dem Weg zurück in die Stadt bevor. (OS X 10.6.6+)statt 10,99 €Dieser Helfer erweitert die Fähigkeit Ihrer Zwischenablage, indem er eine Historie aller zwischengespeicherten Inhalte erstellt. Auf diese lässt sich dann jederzeit zugreifen. (OS X 10.11+)statt 10,99 €Schlüpfen Sie in die Rolle von bis zu 9 Helden des Sherwood Forest und bestehen Sie die 30 Missionen, in denen Little John gerettet und Lady Marians Hochzeit verhindert werden muss. (OS X 10.9+)statt 21,99 €Erkundungs- und Puzzle-Abenteuer, in dem ein neugieriger Weltraumgnom den Kosmos bereist, um hinter das Geheimnis seiner Zauberflöte zu kommen. (OS X 10.6+)statt 13,99 €Adventure, in dem der Spieler als New Yorker Anwältin Kate Walker einen aufregenden Trip quer durch Europa bestehen muss. Dabei soll sie den Erfinder Hans und mit ihm den Schlüssel zum »Geheimnis von Syberia« aufspüren. (OS X 10.4+) 2,29 € statt 13,99 € 16,99 € statt 29,99 €reduziertAuch wir als Betreiber von MacTechNews haben unser gesamtes Software-Portfolio in den Weihnachtsrabatt geschickt. Dazu gehören:(Ahnenverwaltung): 32,99 € statt 64,99 € (OS X 10.10+)(Finanzverwaltung & Online-Banking): 19,99 € statt 39,99 € (OS X 10.10+)(Bildschirmaufnahme): 29,99 € statt 59,99 € (OS X 10.9+)(Vektor-Design-App): 16,99 € statt 32,99 € (macOS 10.12+)statt 4,49 €In diesem Edelsteinspiel heißt es »Drei Gewinnt«. Das Grundkonzept teilt sich hier in einen 120 Level starken Abenteuermodus, 40 Rätsellevel und einen freizuschaltenden Endlosmodus. (OS X 10.6+)statt 2,29 €Werkzeuganwendung, die Ruhezustand, Bildschirmschoner und Displayabdunklung des Mac verhindert; entweder dauerhaft oder für eine einstellbare Zeitperiode. (OS X 10.10+)statt 10,99 €Drag&Drop-Zwischenablage für Bilder, Dateien, Notizen und Textschnipsel. Unclutter lässt sich dafür über den oberen Bildschirmrand einblenden, was auch in der Vollbildansicht und bei mehreren Displays funktioniert. (OS X 10.10+)