30 Stunden lang Rabatte: Prime Day von Amazon startet um 18 Uhr

In 20 Minuten startet Amazon den jährlichen » Prime Day «, der inzwischen zu einer festen Tradition des Unternehmens geworden ist. Aufgrund des Erfolgs der letzten beiden Jahre hat sich der Konzern nun dazu entschlossen, die Dauer der Aktion von 24 auf 30 Stunden auszuweiten. Deswegen startet er bereits heute um 18 Uhr, obwohl offiziell erst der 11. Juli zum eigentlichen »Prime Day« erkoren wurde. Bis Dienstagabend um 24 Uhr füllt sich die bekannte Online-Verkaufsplattform mit ständig neuen Preisreduzierungen und Aktionen.Zweck des Prime Day ist die Bewerbung und Attraktivitätssteigerung von Amazons zahlungspflichtiger Registrierung als Prime-Kunde, denn nur als solcher haben Sie Zugriff auf die verschiedenen Aktionen. Nicht nur Ware von Drittherstellern, auch Amazons eigene Produkte sind natürlich im Reigen der Angebote vertreten. So kostet etwa der große Smart Speaker Echo für den Zeitraum 99,99 Euro statt der üblichen 179,99 Euro, während der kleinere Echo Dot für 44,99 Euro statt 59,99 Euro zu haben ist.Für die zahlreichen Blitzangebote verspricht der Konzern einen besonderen Fokus auf »Technikartikel wie Flatscreens, Ultra-HD-Fernseher und Curved-Fernseher z.B. von Samsung sowie Computer, Monitore und jede Menge andere Heimelektronik«. Auch typische Zubehör-Hardware wie Mäuse, Tastaturen und Headsets von Anbietern wie Logitech, Razer und Corsair liegen in der Pipeline. Einen Überblick über die zeitlich und mengenmäßig beschränkten Angebote bietet diese Seite . Diese Übersicht lässt sich nach 15 verschiedenen Interessensgebieten filtern, etwa Technik-Fans, Gamer oder Fotografie. Sie wird dabei ständig aktualisiert, die Vorschau ist stets auf die folgenden 24 Stunden beschränkt.Die Prime-Mitgliedschaft kostet wahlweise 8,99 Euro pro Monat oder 69,00 Euro pro Jahr. Zu den gewährten Vorteilen gehört neben kostenlosem Premiumversand bei Bestellungen aus dem Online-Angebot vor allem der Zugriff auf Amazons Film- und Musikbibliothek. Für Interessenten bietet der Konzern auch eine 30-tägige Probemitgliedschaft Weiterführende Links: